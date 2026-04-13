Pablo Peirano confirmó sus ofertas y empieza a definir su futuro

El mercado de fichajes de directores técnicos se sigue moviendo de buena manera y, hasta el momento, uno de los más solicitados sería Pablo Peirano, quien ha sonado para dirigir en varios equipos e incluso para volver al Fútbol Profesional Colombiano.

El estratega uruguayo ha dado de qué hablar tras sus salidas de Independiente Santa Fe y Nacional de Uruguay, la cual fue bastante sorpresiva tomando en cuenta el buen rendimiento que tenía. Sin embargo, Peirano caería de pie y confirmó que tiene varias ofertas concretas.

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Pablo Peirano está a poco de definir en donde dirigirá

Peirano lleva casi seis meses sin dirigir de manera oficial desde que salió de Nacional tras poco más de medio año en el cargo, pero esto no quiere decir que su nombre no se haya estado moviendo en el mercado de fichajes.

Poco a poco el estratega de 51 años se fue haciendo un espacio como técnico destacado desde que comenzó en Racing Club y terminó en dos de los mejores equipos del continente sudamericano, Nacional y Santa Fe en los últimos años.

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Su carrera podría continuar en el fútbol de Uruguay, ya que es una de las ligas en donde mejor se ha dado a conocer, pero también podría retornar al Fútbol Profesional Colombiano.

Por el momento el técnico hizo oficial en una entrevista en Uruguay que tiene varias ofertas sobre la mesa, tanto de su liga local como de nivel internacional, en donde precisamente podría entrar la de Atlético Bucaramanga, el cual estaría a poco de desvincular a Leonel Álvarez.

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Otras ofertas de Pablo Peirano

Su carrera como director técnico en cuanto a números no es mala, cuenta con un buen historial en cuanto a resultados en competencias de nivel nacional e internacional, por lo que Melgar lo habría colocado en la carpeta de posibles fichajes para el resto de la temporada 2026.

Peirano se encuentra como agente libre, pero no es el único que estaría en los planes, ya que tendrá que competir con Alberto Gamero por el cargo. Ahora todo quedaría en manos de la directiva del cuadro peruano, el cual debe agilizar el proceso de contratación.

¿Cómo le fue a Peirano como técnico de Santa Fe?

Durante su paso por Santa Fe, el técnico registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en un total de 70 compromisos dirigidos.

Antes de esa etapa, Peirano ya había tenido un vínculo con el club bogotano, pues entre 2015 y 2016 se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso, lo que le permitió conocer a fondo el entorno del fútbol colombiano.