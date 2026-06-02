Pablo Peirano ya tendría listo el primer fichaje de Bucaramanga

La Liga Betplay 2026 de apertura está a punto de llegar a su fin y junto con ello se conocerá a un nuevo campeón de la máxima división del FCP, el cual sería Junior de Barranquilla o Atlético Nacional.

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Mientras tanto, los otros clubes se van preparando para el semestre de clausura, comenzando por la reestructuración de sus plantillas, en donde Atlético Bucaramanga sería, por el momento, el equipo que más cambios tendría, comenzando con su banquillo técnico y la llegada de Peirano, quien además querría contratar a Omar Albornoz.

Peirano trabaja en el fichaje de Omar Albornoz para Bucaramanga

La novela de Atlético Bucaramanga y Leonel Álvarez llegó a su fin de manera oficial luego de que se diera a conocer que se llegó a un acuerdo para desvincular al estratega antioqueño y darle la bienvenida a un uruguayo de gran proyección y paso por grandes equipos.

Finalmente se pudo llevar a cabo la contratación de Pablo Peirano, con quien ya se habrían hecho varias charlas previas, un principio de acuerdo y acercamientos con el presidente, Óscar Junior, quien en varias ocasiones dio un parte de tranquilidad sobre su llegada.

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Peirano ya llegó al equipo y comenzó a darle los primeros "brochazos" a la plantilla, en donde ya se hizo oficial la desvinculación de Israel Alba y se ha estado hablando de una posible salida de Fabián Sambueza, pero también de la llegada de un viejo conocido como lo es Omar Albornoz.

El estratega uruguayo ya había dirigido al experimentado extremo o lateral de 30 años cuando estuvieron en Santa Fe, por lo que tiene claras sus facultades deportivas.

¿Cómo le fue a Omar Albornoz en Cúcuta?

Tras su salida de Independiente Santa Fe en el semestre de apertura 2025, tuvo tropiezos por Pereira y Cúcuta Deportivo, club al cual llegó en el inicio de la presente temporada y con el cual tan solo disputó nueve partidos, más de 400 minutos en los que solamente se pudo reportar con un gol.

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¿Cómo le fue a Peirano en el FPC?

Pablo Peirano ha tenido solo un ciclo en el FPC y fue con Independiente Santa Fe, en donde el técnico registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en un total de 70 compromisos dirigidos.

Antes de esa etapa, Peirano ya había tenido un vínculo con el club bogotano, pues entre 2015 y 2016 se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso, lo que le permitió conocer a fondo el entorno del fútbol colombiano.