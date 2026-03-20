Repetto le bajó la caña al Corinthians: “No está entre los cuatro mejores de Brasil”

Llegó la hora para que Independiente Santa Fe empiece a palpitar lo que será su participación número 15 en la historia de la Copa Libertadores. El sorteo llegó este jueves 19 de marzo, siendo el punto de partida para que los cardenales, dirigidos por Pablo Repetto conocieran el respectivo grupo de la fase inicial.

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Santa Fe clasificó a esta fase de grupos de manera directa después de celebrar la décima estrella en el primer semestre del 2025 en aquella época con Jorge Bava como entrenador. Las cosas cambiaron, pero la línea de seguir confiando en uruguayos se mantuvo con Pablo Repetto que es un estratega que conoce bien esta competencia.

De acuerdo con la respectiva suerte del sorteo, a Santa Fe le tocará jugar con Peñarol, Corinthians y Platense. Los cardenales ya saben lo que es medirse con los brasileños, pero todavía no se han visto las caras ni con los uruguayos ni con los argentinos en la historia.

PABLO REPETTO DESTACÓ LO DIFÍCIL DEL GRUPO DE SANTA FE, PERO ‘RAJÓ’ A CORINTHIANS

En un video de prensa de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto dio las primeras palabras acerca de lo que será esta participación en el torneo internacional. Las cosas arrancarán ante Peñarol en el Estadio El Campín, luego tendrá que viajar a Brasil y a Argentina.

Pablo Repetto afirmó que, “sí, creo que la Copa no tiene rival fácil. Ellos han clasificado por mérito propio y hay que ver el fútbol brasileño que es el más fuerte económicamente. Hoy Corinthians no está entre los cuatro mejores, pero es un rival de nivel, Peñarol, uno de los grandes de Uruguay y Platense que es el que menos historia tiene”.

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Sin embargo, destacó el nivel de los equipos argentinos, “es un equipo argentino y es una liga muy competitiva. Es un grupo muy parejo, no va a ser fácil para nadie, los momentos van a ser importantes”.

PABLO REPETTO DESTACÓ LA NECESIDAD DE GANAR DE LOCAL Y PRIORIZÓ EL OBJETIVO

Santa Fe tendrá que respetar la casa, teniendo en cuenta que todo arrancará en suelo colombiano contra Peñarol, “creo que las localías son claves. Hacerse fuerte de local y quien lo haga tendrá más posibilidades dentro de un grupo parejo. Los tres países en donde vamos a jugar hay un fanatismo grande de la gente como pasa acá en Colombia”.

El panorama de la Liga BetPlay no ha ido por un buen camino y ahora llega el momento para definir las prioridades con la Copa Libertadores, “todos queremos la Libertadores, es el más importante de América y le damos prioridad. Esperamos estar a la altura, tenemos unos días para mejorar algunas cosas y ojalá que podamos ser más competitivos para cumplir con el objetivo que tenemos en Santa Fe”.

EL CALENDARIO DE PABLO REPETTO Y SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES

Todavía la Conmebol no ha definido las fechas de manera oficial para conocer los horarios de los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se enfrentará primero a Peñarol, luego se medirá con Corinthians y tendrá que visitar a Platense.

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La primera salida será en Bogotá en condición de local, visitará países complejos, recibirá a Corinthians y Platense en la segunda vuelta y cerrará en Montevideo frente a Peñarol. Sin fechas y horarios definidas, este sería el calendario:

Fecha 1 | 7-9 de abril | Santa Fe vs Peñarol

Fecha 2 | 14-16 de abril | Corinthians vs Santa Fe

Fecha 3 | 20-30 de abril | Platense vs Santa Fe

Fecha 4 | 5-7 de mayo | Santa Fe vs Corinthians

Fecha 5 | 19-21 de mayo | Santa Fe vs Platense

Fecha 6 | 26-28 de mayo | Peñarol vs Santa Fe