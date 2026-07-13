Pablo Repetto no quiere a este jugador en Santa Fe y lo enviaría a Rusia

Nuevamente Santa Fe vuelve a ser protagonista en el presente mercado de fichajes, ya que ha mantenido un perfil bastante bajo en esta edición y hasta el momento no se han confirmado ingresos de futbolistas, pero si algunas bajas.

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Una de las ausencias que ya está confirmada es la de Yeicar Perlaza, quien regresaría a Atlético Nacional por pedido de Lucas González. Al mediocampista se sumaría también Jersson González, quien regresaría de su préstamo e Tolima al cuadro 'cardenal', dueño de sus derechos deportivos, pero no se quedaría.

Jersson González despierta interés en Europa

Según se dio a conocer por parte del presidente, Eduardo Méndez, la idea sería mantener la base que quedó campeona de la décima estrella y del semestre de apertura 2026. Sin embargo, no está de más aceptar nuevos refuerzos, por lo que Jersson González estaría en sus planes tras una inminente salida de Tolima.

El delantero de 24 años pertenece a Independiente Santa Fe y se encontraba en condición de préstamo en el conjunto 'pijao'. Sin embargo, Tolima no haría efectiva la opción de compra por el jugador y tendría que verse obligado a regresar al cuadro 'cardenal'.



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Aún así, Pablo Repetto no estaría del todo convencido en contar con Jersson González, razón por la cual no se cierra la opción de enviarlo a otro club mientras finaliza su contrato y de paso se obtiene un beneficio económico.

González estaría en planes de Deportivo Cali, el cual está llevando a cabo una exhaustiva reestructuración en su plantilla de jugadores, y también un club de Rusia, el cual sería un negocio más tentativo para Santa Fe.

¿Cómo le fue a Jersson González en Tolima?

El atacante bogotano llegó a Deportes Tolima en el inicio de la temporada 2025 desde Independiente Medellín y con el conjunto 'vinotinto y oro' consiguió sumar 71 partidos, más de 4.200 minutos dentro del campo de juego en los cuales pudo cantar 12 goles y celebrar 4 asistencias.

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Pablo Repetto estaría en planes de la Selección de Uruguay

Su experiencia internacional le ha dado aire para tomar una selección. En entrevista con El Espectador de Uruguay en el programa La Mañana del Fútbol, Pablo Repetto afirmó que se siente capaz de tomar las riendas de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa y del fracaso mundialista.

El entrenador de Independiente Santa Fe dejó claro que no opina sobre un seleccionador uruguayo o extranjero sin querer entrar en el debate que surgió tras el fracaso de Marcelo Bielsa. Además, sentenció que, “no me pongo como candidato, y creo que nadie se pone como candidato. Todos los entrenadores tenemos la ilusión”.