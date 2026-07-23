Rodallega superó a Mayer Candelo y rompió un récord internacional

Independiente Santa Fe vuelve al ruedo después de la interrupción del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Pablo Repetto espera conseguir un nuevo título y dejar atrás la eliminación de la Liga BetPlay-I e intentar sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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En el plano internacional, Santa Fe tendrá que enfrentar a Caracas de Venezuela en el Estadio El Campín este jueves 23 de julio y seguramente, Pablo Repetto tendrá a Hugo Rodallega como referente de área para intentar sacar la victoria necesaria de cara a finalizar en condición de visitante el jueves 30 de este mismo mes.

Si Hugo Rodallega suma segundos o minutos en cancha, el delantero seguirá marcando la historia al superar nada más ni nada menos que a Mayer Candelo, volante que pasó por Millonarios y por el Deportivo Cali. Evidentemente, se da por sentado que el atacante dejará atrás a Mayer, pues es un indiscutible titular.

EL RÉCORD INTERNACIONAL DE HUGO RODALLEGA

Tras regresar a la Copa Sudamericana después de ser figura y marcar goles en la Libertadores, Hugo Rodallega sigue rompiendo la historia y con su presencia en el duelo entre Santa Fe vs Caracas, el atacante valluno se convirtió en el jugador colombiano más longevo en disputar un partido de Copa Sudamericana, de acuerdo con Álvaro Hincapié Datos.

Con la presencia de Hugo en la cancha, Rodallega sumó minutos con 40 años, 363 días y superó a Mayer Candelo de 40 años, 144 días cuando enfrentó al Junior el 13 de junio de 2017 con la camiseta del Deportivo Cali. Un hito que le hacía falta al delantero que sigue dando de qué hablar.

Sin duda alguna, Hugo Rodallega demuestra cada vez más que la edad no importa. Sigue ilusionado con un nuevo semestre con Independiente Santa Fe y mientras el cuerpo le alcance, seguirá jugando profesionalmente.

Hugo Rodallega se metió rápidamente en los libros de historia de Santa Fe y ya es considerado un ídolo para los aficionados. Su gol en el título ante Deportivo Independiente Medellín lo dejan como un ícono dentro del club.

SANTA FE Y UNA PLANTILLA LONGEVA QUE SE MANTIENE

Además de este dato sobre Hugo Rodallega dejando atrás a Mayer Candelo, hay otra estadística que tiene a Santa Fe protagonista por una nómina. En su mayoría, el plantel cardenal tiene a varias piezas de mucha edad más allá de Rodallega que con casi 41 años sigue disfrutando del fútbol.

De los posibles 11 titulares, hay seis futbolistas que sobrepasan los 33 años, marcando la veteranía y el liderazgo de la plantilla. “Sobrecarga de jugadores veteranos”, mencionó Álvaro Hincapié Datos. Andrés Mosquera Marmolejo, 34 años, Helibelton Palacios, 33 años, Emanuel Olivera, 36 años, Daniel Torres 36 años, Omar Fernández Frasica, 33 años y Hugo Rodallega con 40 años, 363 días.

Tener un equipo de experimentados y juntarlos con jóvenes ha sido una tendencia en Santa Fe que le ha dado mucho resultado a lo largo de las últimas Liga BetPlay. De esa manera obtuvo el título en el primer semestre del 2025. Además, este proyecto del cuadro cardenal fue un ejemplo para otros equipos.

Referentes de Millonarios pusieron como ejemplo a Independiente Santa Fe y esta relación entre veteranos y jóvenes para sacar los resultados positivos. Recomendaron al club albiazul que siguieran estos pasos para el futuro, además de tener a un líder como sí lo tiene su rival de Bogotá con Hugo Rodallega.