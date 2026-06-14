Países Bajos y Japón debutan en el Mundial: alineaciones confirmadas

Llegó la hora para uno de los grandes partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y Japón con Países Bajos que se verá las caras contra Japón. Un vibrante duelo que dará de qué hablar por la categoría de ambas plantillas y con la velocidad del seleccionado japonés que tanto emociona en estas competencias mundialistas.

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Infortunadamente, para este Mundial, Ronald Koeman sufrió por la dura baja de un jugador que seguramente iba a ser convocado para esta justa mundialista. Se trata de Xavi Simons que salió golpeado en un partido con el Tottenham y que no podía estar en la competencia.

Japón depositó la confianza en un viejo confiable que sabe lo que es disputar estos Mundiales. Yuto Nagatomo, con 39 años figuró en la lista de convocados a la espera de conocer en qué partidos sería de la partida, pues, aunque es un hombre de mil batallas con el seleccionado nipón, su edad y la falta de alta competencia pueden relegarlo un poco en el banquillo de suplentes.

NÓMINAS DE PAÍSES BAJOS Y JAPÓN CONFIRMADAS

Ronald Koeman y Hajime Moriyasu anunciaron sus respectivas nóminas para el vibrante choque. En Países Bajos está la ilusión con una zona medular de ensueño con Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong y Tijjani Reijnders, y una defensa liderada nada más ni nada menos que por Virgil van Dijk.

Para el debut de Japón, el entrenador Hajime Moriyasu no tendrá en cuenta de titular a Yuto Nagatomo, lateral izquierdo de 39 años que regresó a la convocatoria en busca de disputar un nuevo Mundial con el seleccionado japonés.

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Así las cosas, Países Bajos saldrá con el siguiente onceno: Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Tiijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Donyell Malen, Crysencio Summerville.

Así jugará Japón contra Países Bajos: Zion Suzuki, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Takefusa Kubo, Ayase Ueda, Daizen Maeda.

Vale la pena acotar que en anteriores justas mundialistas estas dos selecciones ya se habían visto las caras. Fue en el 2010 en Sudáfrica cuando volvieron a estar juntos en una fase de grupos. En ese encuentro hace 16 años, Países Bajos se quedó con la victoria gracias a un único tanto de Wesley Sneijder.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.

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