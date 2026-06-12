La selección de Paraguay está lista para debutar en la Copa del Mundo 2026 este viernes 12 de junio enfrentando a Estados Unidos en el SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles) en duelo de la fecha 1 del grupo D.

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El equipo guaraní llega a su debut en el Mundial, luego de haber derrotado a Grecia y a Nicaragua y perdido con Marruecos en sus últimos amistosos de preparación.

Buena noticia en Paraguay para debutar en el Mundial

A pocas horas para el debut en la Copa del Mundo, la selección de Paraguay recibió una muy buena noticia, ya que una de sus figuras podrá ser inicialista en el compromiso con Estados Unidos.

Se trata del mediocampista Julio Enciso, quien hace parte del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, que sufrió una lesión el pasado 5 de junio en el partido contra Nicaragua que se llevó a cabo en Asunción.

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Enciso presentó una contusión muscular en el muslo derecho y un fuerte golpe en la cintura.

La situación del mediocampista encendió las alarmas en Paraguay, ya que Julio Enciso se ha convertido en un habitual del entrenador Gustavo Alfaro y además ha sido una de las figuras del seleccionado rojiblanco.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que Enciso entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros y se perfila para ser titular en el debut mundialista contra Estados Unidos.

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El partido entre Estados Unidos contra Paraguay por la fecha 1 del grupo D de la Copa del Mundo se disputa este viernes 12 de junio a partir de las 8:00 de la noche.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN y el canal de YouTube de Canal RCN.