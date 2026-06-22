Paraguay, rival actual de Colombia en 16avos., dice que clasificará a octavos

La Selección de Paraguay todavía no tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero en el país guaraní ya hay confianza sobre lo que puede hacer el equipo en la fase eliminatoria del torneo.

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Este lunes, el presidente paraguayo Santiago Peña se mostró optimista respecto al futuro de la Albirroja y aseguró que el combinado nacional tiene argumentos para avanzar más allá de la primera ronda de eliminación directa.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, se refirió a la selección

"Yo creo que Paraguay va a pasar a los dieciseisavos, y yo creo que va a pasar ese partido y va a jugar los octavos de final. Ahí, quién sabe", afirmó el mandatario durante un acto oficial realizado en territorio paraguayo.

La confianza aumentó luego de la reacción que mostró el equipo dirigido por Gustavo Alfaro. Tras la dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut, Paraguay se recuperó con una valiosa victoria por 1-0 sobre Turquía, pese a disputar toda la segunda mitad con un jugador menos.

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Gracias a ese resultado, la Albirroja llegó a tres puntos y afrontará la última fecha del grupo D con opciones claras de avanzar a la siguiente ronda. Su rival será Australia, mientras que Estados Unidos, ya clasificado y líder de la zona, se medirá con la eliminada Turquía.

Al cierre de la jornada del 22 de junio, los cruces provisionales de los dieciseisavos de final ubican a Paraguay como una de las mejores terceras selecciones del campeonato, condición que la estaría enfrentando con Colombia, que actualmente lidera el grupo K.

No obstante, ese panorama todavía puede cambiar considerablemente. Los resultados de la tercera fecha de la fase de grupos modificarán varias posiciones y, por ende, los emparejamientos de la ronda eliminatoria.

De hecho, si Paraguay derrota a Australia, asegurará el segundo lugar del grupo D y evitaría avanzar como tercero. En ese escenario, tendría un rival completamente distinto en los dieciseisavos de final.

¿Colombia vs Paraguay en 16avos. del Mundial?

Por ahora, la posibilidad de un duelo entre Colombia y Paraguay sigue siendo una de las opciones más llamativas del cuadro provisional del Mundial 2026. Sin embargo, ambas selecciones aún deben disputar un partido más antes de conocer oficialmente su destino en la fase eliminatoria.

Mientras tanto, en territorio paraguayo ya se ilusionan con una campaña histórica. El propio Santiago Peña dejó claro que la expectativa no se limita a clasificar a los dieciseisavos, sino que apunta a ver a la Albirroja en la fase de octavos de la Copa del Mundo.