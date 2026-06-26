Paraguay volvió a decepcionar en el Mundial con empate sin goles ante Australia

Cada vez más se acerca el final de la fase de grupos de la Copa Mundial y en el marco de la última jornada se vivió un partido que dejó impresiones negativas para los espectadores que se tuvieron que marchar del escenario deportivo con el grito de gol ahogado.

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Los protagonistas fueron la Selección de Paraguay y la de Australia, las cuales disputaron la tercera fecha en el Estadio Bahía de San Francisco y quienes se marcharon con las manos vacías, pero viendo a ambas selecciones clasificadas con el empate sin goles.

Paraguay y Australia no pasaron del empate

Desde el pitazo inicial quedó claro que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a regalar espacios y ambos querían los tres puntos para clasificar segundos del Grupo.

Paraguay intentó imponer condiciones con la posesión del balón y buscó abrir la defensa australiana mediante el juego por las bandas, mientras que los oceánicos apostaron por la presión alta y las rápidas transiciones para sorprender al conjunto sudamericano.

Sin embargo, fue el equipo comandado por Tony Popovic el que más logró destacar, con mayor cantidad de remates al arco en el transcurso de los 90 minutos, con un total de 12 sobre 8 del conjunto paraguayo, además de un 56% de posesión de la pelota.

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Mientras que el equipo de Gustavo Alfaro no fue tan vistoso, principalmente porque contaba con la ausencia de Jorge Almirón, quien fue expulsado en la victoria contra Turquía.

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente. La intensidad disminuyó ligeramente, aunque ninguno de los dos equipos dejó de buscar el gol hasta el silbatazo final. Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales terminó condenando a ambos conjuntos a repartir los puntos.

¿Contra cuál selección jugaría Paraguay en dieciseisavos?

El camino de Paraguay en la Copa Mundial, a pesar de haber conseguido avanzar de instancia, este se tornaría aún más difícil, ya que en la fase de eliminación directa jugaría frente a Alemania, la cual clasificó primera del Grupo E.

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Tabla de posiciones del Grupo de Paraguay y Australia