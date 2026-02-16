Paraguay vs Brasil EN VIVO, 16 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Llegó la hora para las seis selecciones que clasificaron a las fases finales del Sudamericano Femenino Sub-20 en busca de cuatro boletos para el Mundial de Polonia. Paraguay y Brasil se ven las caras en la primera fecha del Hexagonal abriendo el telón en el Centro de Alto Rendimiento Femenino (CARFEM) en la ciudad de Ypané.

Por el Grupo A, Paraguay selló la clasificación como tercera de dicha zona. Alcanzó a sumar cinco unidades producto de una victoria, dos empates y una derrota. Le alcanzó con ese puntaje, dado que Uruguay y Chile no estuvieron a la altura en el grupo.

Mientras tanto, en el Grupo B, la selección de Brasil no pudo mantener el invicto de la fase de grupos y quedaron segundas de la clasificación con nueve unidades gracias a tres victorias y una derrota. El vibrante encuentro frente a Argentina de la última fecha terminó con una caída por la mínima diferencia de 1-2.

Paraguay y Brasil abren el telón de la primera fecha del Hexagonal Final, jornada en la que Argentina enfrentará a Venezuela y Colombia cerrará la fecha enfrentando a Ecuador.

En la próxima fecha, Paraguay enfrentará a Venezuela, mientras que Brasil lo hará frente a Colombia el jueves 19 de febrero. Las primeras cuatro selecciones de la tabla de posiciones sellarán la clasificación para el Mundial de 2026 en septiembre que se disputará en Polonia.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PARAGUAY VS BRASIL ESTE LUNES 16 DE FEBRERO EN EL SUDAMERICANO SUB-20

El partido entre Paraguay y Brasil por el Sudamericano Femenino Sub-20 este lunes 16 de febrero se jugará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia, y 6 de la tarde en horario paraguayo y brasileño. El juego se podrá ver por DSports y la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PARAGUAY VS BRASIL

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.