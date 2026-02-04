Paraguay vs Chile EN VIVO, 4 de febrero: hora y canal Sudamericano Sub-20

En un 2026 donde no solo habrá Mundial de mayores masculino, sino que también habrá una Copa del Mundo Femenino en la categoría Sub-20, el primer paso para llegar a ese certamen mundialista juvenil será por medio del Sudamericano que se desarrollará en Villa Elisa y Asunción, Paraguay.

Por el Grupo A, Paraguay, Chile, Venezuela, Uruguay y Colombia se verán las caras para definir los tres clasificados de esa zona. Por el otro lado, están Ecuador, Argentina, Perú, Brasil y Bolivia.

Este miércoles 4 de febrero arrancan las emociones del Sudamericano Femenino con el Grupo A. Colombia descansará, Paraguay se medirá con Chile, y en simultáneo, Venezuela enfrentará a Uruguay en busca de los primeros puntos en la competencia.

Paraguay hará las veces de local en este campeonato con la necesidad de coronar el grupo. Chile espera dar el golpe en la primera fecha frente al cuadro anfitrión. Los paraguayos quieren sacar adelante la localía. Vale la pena acotar que para este Sudamericano, clasificarán las primeras tres selecciones de cada zona, se jugará un hexagonal y las cuatro naciones que más puntos sumen, sellarán la clasificación al Mundial.

El Mundial de la categoría Sub-20 se llevará a cabo en Polonia. Cuatro selecciones sudamericanas buscarán sellar la clasificación para el certamen mundialista que se llevará a cabo en el mes de septiembre.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PARAGUAY VS CHILE POR EL SUDAMERICANO SUB-20 ESTE MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO

El partido entre Paraguay vs Chile por el Sudamericano Sub-20 que se disputará en el Estadio Luis Alfonso Giagni en la ciudad de Villa Elisa arrancará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia (6:00 P.M. en Paraguay y Chile). El juego se podrá ver por RCN y DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE PARAGUAY VS CHILE

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.