La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) lanzó, el lunes 27 de julio, los parches especiales que usarán los equipos campeones de la Copa Libertadores de América a partir de la instancia de los octavos de final.

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Los parches campeones

Los parches representativos llevan los colores de cada equipo campeón y el año o los años en los que los clubes se coronaron como campeones del torneo internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.



“Cada parche fue diseñado de manera exclusiva para reflejar la historia de cada institución en el torneo, incorporando los años en los que conquistó La Gloria Eterna. De esta manera, los clubes llevarán en sus camisetas un emblema que celebra su legado y reconoce su condición de campeones de una de las competiciones de clubes más prestigiosas de Sudamérica”, dice la Conmebol.

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Nacional y Once Caldas, únicos colombianos campeones de Libertadores

Aunque Atlético Nacional y Once Caldas de Manizales no participaron de la presente edición de la Copa Libertadores de América y por ende no están en la fase de octavos de final, muchos hinchas se preguntan cómo serían sus parches de campeones.

El parche de Nacional tendría su habitual verde y blanco y las fechas en las que se coronó como campeón del torneo, que fueron 1989 y 2016. Once Caldas tendría su color blanco tradicional y los otros tonos de su escudo, así como la fecha que es la de 2004.

Los parches desde octavos

“Estos parches acompañarán a los campeones históricos durante la Fase Final de la CONMEBOL Libertadores 2026, honrando su legado e inspirando un nuevo camino hacia La Gloria Eterna. Con esta iniciativa, la CONMEBOL continúa fortaleciendo la identidad de su principal competición de clubes, poniendo en valor la historia y el prestigio que marcaron una época en la CONMEBOL Libertadores”, sentenció la Conmebol sobre los parches.



Habrá que esperar para conocer si a partir de las siguientes ediciones de la Copa Libertadores de América, desde las primeras rondas, se empiezan a utilizar los parches de campeones.











