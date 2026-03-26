Paulo Autuori oficialmente se quedó sin club, ¿pega la vuelta al fútbol colombiano?

El brasileño Paulo Autuori dejó oficialmente de ser el director técnico de Sporting Cristal este miércoles 25 de marzo, luego de que el club peruano anunciara su salida a través de un comunicado en redes sociales, poniendo fin a un ciclo que se extendió desde abril de 2025 hasta marzo de 2026.

Palabras de despedida de Sporting Cristal a Paulo Autuori

En el mensaje, la institución celeste confirmó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y agradeció al entrenador por su paso por el equipo. “El club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico”, indicó la entidad, resaltando además su profesionalismo, compromiso y calidad humana durante su gestión.

La salida del experimentado entrenador se da apenas días después de haber logrado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras superar en penales a Carabobo en la ronda previa, lo que hace aún más llamativa su desvinculación en este punto de la temporada.

Sin embargo, el rendimiento en el torneo local no era el esperado. Sporting Cristal se ubicaba en la sexta posición del Torneo Apertura con 11 puntos, lejos del liderato, lo que había generado cierta presión sobre el proceso del técnico brasileño en las últimas semanas.

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Sporting Cristal, rival de Junior en Copa Libertadores

La salida de Autuori también tiene impacto directo en el plano internacional, ya que Sporting Cristal será rival de Junior de Barranquilla en el Grupo F de la Copa Libertadores, zona que completan Palmeiras y Cerro Porteño. De esta forma, uno de los contendores del equipo colombiano afrontará el torneo sin su entrenador principal.

El pasado de Paulo Autuori en Atlético Nacional

En paralelo, ya empiezan a surgir especulaciones sobre el futuro inmediato del estratega de 68 años, y uno de los destinos que aparece en el radar es el fútbol colombiano, donde dejó un recuerdo reciente tras sus dos etapas en Atlético Nacional.

Precisamente con el cuadro verdolaga, Autuori dirigió 69 partidos entre sus ciclos de 2018-19 y 2022-23, logrando 28 victorias, 27 empates y 14 derrotas, además de conquistar una Superliga BetPlay, números que lo mantienen vigente en el entorno del fútbol cafetero.

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Ahora, con su salida confirmada, su nombre podría volver a tomar fuerza en el mercado de entrenadores de la Liga BetPlay, especialmente en equipos que no atraviesan un buen presente deportivo y buscan un técnico de experiencia.

Así, se cierra una etapa breve pero significativa en Sporting Cristal, en la que Autuori logró el objetivo internacional, pero no terminó de consolidar un rendimiento sólido en el ámbito local, dejando abierta la puerta a un nuevo capítulo en su carrera.