Pereira incrementa su crisis con multa millonaria por incumplimiento de normas

Poco a poco se acerca el final de la primera fase de la Liga Betplay y Deportivo Pereira ya no tiene nada que hacer para clasificar a la siguiente instancia, lo que solo le deja intentar sumar puntos para alejarse de la zona del descenso.

Reyes podría llegar a tener los días contados en el cargo, pero mientras tanto le quedan todavía un par de retos más por afrontar. Las directivas del club solamente han recibido malas noticias desde el inicio de la temporada 2026 y a esta se sumaría una millonaria multa impartida por Supersociedades.

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Supersociedades expuso problema de Pereira y la multa

Deportivo Pereira es justamente uno de los equipos que ha dado de qué hablar en el inicio de la temporada 2026, ya que la crisis económica trajo consigo varias consecuencias que afectaron en distintos campos y las cuales parecen no detenerse.

El cuadro 'matecaña' sufrió en la temporada 2025 una serie de inconvenientes económicos que incluso hicieron que como una de las principales soluciones se llevara a cabo una limpieza en el club, desde el cuerpo técnico hasta la plantilla de jugadores.

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Para intentar solventarla, Pereira cambió de administración, llegaron nuevos dueños y junto con ello la incorporación de Jesús López Bedoya, representante legal del Deportivo Pereira, quien habría comenzado con el pie izquierdo su gestión administrativa y fue multado por incumplir con órdenes impartidas por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Según dio a conocer la entidad, López Bedoya no reconoció en la contabilidad derechos deportivos de jugadores ajenos a la sociedad, sumando casi 9.6 mil millones de pesos, lo que le trajo consecuencias al club y a él mismo, ya que tendría que pagar una sanción de 100 millones de pesos.

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¿Cómo le ha ido a Pereira en la Liga Betplay 2026-I?

El 'matecaña' pasa por uno de sus peores momentos futbolísticos en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, ya que se encuentra ubicado en la última casilla de la tabla de posiciones con tan solo siete puntos obtenidos en siete empates y 10 derrotas.

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Próximo partido de Pereira

El siguiente compromiso de Arturo Reyes al mando de Deportivo Pereira será en el marco de la fecha 18, auspiciando como local frente a Atlético Nacional.

Este encuentro en el que ya todo está sentenciado para ambas escuadras en cuanto a la tabla de posiciones, se llevará a cabo el sábado 25 de abril sobre las 16:00 hora Colombia.