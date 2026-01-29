Perú le puso fin a la espera: técnico firmará hasta 2030

A lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Perú tuvo a tres entrenadores. Arrancaron con Juan Reynoso, luego tuvieron a Jorge Fossati y terminaron el camino con Óscar Ibáñez. Aunque se esperaba que el argentino peruano iba a seguir, el plan de Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no estuvo de acuerdo con su continuidad.

Llegó Manuel Barreto para tomar las riendas de manera interina y cerrar el 2025, pero, claramente, la necesidad era contratar a un entrenador de prestigio en busca de apuntar al regreso de un Mundial en 2030. La idea pasaba por confirmar a un extranjero.

Gustavo Álvarez, entrenador argentino que también sonó en la selección de Chile era el principal candidato. Le cerraron la puerta de regreso a Ricardo Gareca, y de manera sorpresiva apareció el nombre de un entrenador brasileño que nunca estuvo en el radar desde que iniciaron la búsqueda del estratega.

MANO MENEZES ES EL NUEVO ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE PERÚ

El martes 27 de enero, Gustavo Peralta en ‘Hablemos de Max’ que Gustavo Álvarez era el principal candidato, “hubo dos reuniones, la primera fue cuando U de Chile vino a jugar con Alianza. Hubo contactos con la Federación y el mes pasado dijeron que les gustaba el plan y si estaban a punto de firmar, iban a llamarlo a arreglar todo el tema contractual”.

Dado que no ha habido esa llamada, Gustavo Peralta comentó que no sería la primera opción, “yo creo que es un brasileño por la información que tengo. No me han dicho Tite, pero me hablaron de Mano Menezes. Me hablaron, lo digo para cuidarme en salud. Me hablaron hace un rato de Mano Menezes que puede ser una posibilidad interesante. Sé que buscaban a un perfil brasileño así”.

Aunque la prioridad de Perú era traer a un entrenador con experiencia de Eliminatorias o que haya dirigido en un Mundial, confiaron en Mano Menezes que no estuvo en los procesos de clasificatorios, ni tampoco en copas del mundo.

César Luis Merlo escribió en sus redes sociales el jueves 29 de enero que, “Mano Menezes es el nuevo entrenador de Perú. El brasileño es el elegido por la FPF: ya hay acuerdo de palabra y se espera que se firmen los contratos hasta el Mundial 2030”.

La idea es que Mano Menezes pueda iniciar con las gestiones en el banquillo de la selección, vaya mirando jugadores con la necesidad de cambiar la nómina generacionalmente y vaya filtrando posibles candidatos en las convocatorias. El brasileño estaría en las Eliminatorias Sudamericanas camino al 2030, a la espera de que confirmen cómo serán las clasificatorias para esa Copa del Mundo.

Mano Menezes no la tendrá fácil después del fracaso de las Eliminatorias Sudamericanas. Tendrá que cambiar la nómina generacionalmente para afrontar los siguientes retos. Seguramente si Perú clasifica al Mundial de 2030, el contrato se podría renovar.