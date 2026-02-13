Perú vs Ecuador EN VIVO, 13 de febrero: hora y canal Sudamericano Sub-20 Femenino

Se cierran las emociones de la fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub-20 con un vibrante partido que dará de qué hablar. Por un lado, está Perú que cayó duramente goleada ante Brasil, y por el otro está Ecuador que descansó en la cuarta jornada.

En estos momentos, el Grupo B tiene a Brasil y a Argentina ya clasificadas que se enfrentarán en esta quinta jornada y, por ahora, a Ecuador como la tercera y última clasificada para disputar el Hexagonal Final que dará clasificación al Mundial de la categoría en Polonia.

Perú tiene muy mala diferencia de gol después de la derrota holgada contra Brasil. Ecuador tiene una diferencia positiva que puede hacer las cosas más fáciles para la clasificación de las ecuatorianas. Ambas selecciones tienen tres puntos producto de una victoria y dos derrotas.

A Perú solo le sirve ganar y sacar los tres puntos para ponerse con seis en la última jornada y en la tercera clasificación del Grupo B. Ecuador cuenta con las ventajas, dado que necesitará un empate o la victoria que le dará ese último puesto para disputar el Hexagonal Final.

Peruanas y ecuatorianas aspiran a acompañar a Colombia, Venezuela, Paraguay, Brasil y Argentina en la siguiente fase. Las primeras cuatro selecciones en ese todos contra todos final sellarán el paso al Hexagonal.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS ECUADOR POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE VIERNES 13 DE FEBRERO

El partido entre Perú vs Ecuador que se desarrollará este viernes 13 de febrero por el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay se disputará a partir de las 4 de la tarde en horario peruano y ecuatoriano. El juego se podrá ver por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PERÚ VS ECUADOR

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.