Perú vs El Salvador EN VIVO, 4 de marzo: hora y canal Fecha FIFA Femenina

La Fecha FIFA de marzo servirá para que las selecciones femeninas se preparen con los retos que tendrán en lo que resta del 2026. Por los lados de las naciones sudamericanas, el objetivo es sellar la clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil con el novedoso sistema de competencia.

En la Liga de Naciones de la Conmebol, Perú está lejos de conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de manera directa. Con solo una victoria en el nuevo torneo tienen tres unidades en los tres partidos disputados, dado que cada selección debe descansar fecha tras fecha.

Perú se enfrentará en dos ocasiones con su similar de El Salvador, selección que también persigue el objetivo de sellar la clasificación al Mundial con las Eliminatorias de la Concacaf que se tendrán que disputar en el 2026. Las peruanas se medirán el 4 y 7 de marzo con las salvadoreñas como preparación a las tres fechas de abril de la Liga de Naciones.

Antonio Spineli, entrenador de la selección peruana buscará transmitir la confianza que la ‘Bicolor’ necesita para que puedan conseguir los resultados en estos dos amistosos y en la competencia que dará clasificación para el Mundial. Por ahora las separan cinco unidades de Venezuela que lidera el torneo con ocho, y cuatro para la repesca internacional.

En abril, la selección de Perú volverá a la Liga de Naciones el 10 de dicho mes contra Uruguay en Cusco, luego serán locales nuevamente frente a Paraguay y finalizarán la séptima fecha ante Ecuador en Quito.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PERÚ Y EL SALVADOR ESTE MIÉRCOLES 4 DE MARZO POR FECHA FIFA FEMENINA

El partido entre Perú y El Salvador de este miércoles 4 de marzo arrancará a partir de las 3:30 en horario de Colombia y de Perú. El juego se podrá ver por Bicolor +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PERÚ VS EL SALVADOR

Colombia, Ecuador, Perú: 3:30 P.M.

México: 2:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:30 P.M.