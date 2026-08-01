Pinto comparó a un defensa de Millonarios con Franco Baresi

Sin duda alguna Jorge Luis Pinto es uno de los directores técnicos con mayor recorrido y reconocimiento en el Fútbol Profesional Colombiano, habiendo pasado por destacados equipos como Millonarios, en donde tuvo tres ciclos como entrenador.

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Sin embargo, en la temporada 2019 fue donde más destacó, principalmente por lo que vivió en el mercado de fichajes, en donde contrató a Deivy Balanta por su talento y velocidad, las cuales comparó con una icónica figura como lo es Franco Baresi.

Esto dijo Pinto sobre el defensa de Millonarios y Baresi

Durante su etapa como director técnico de Millonarios en 2019, Jorge Luis Pinto dejó varias reflexiones sobre el talento joven que comenzaba a abrirse camino en el equipo azul.

Fiel a su estilo, el entrenador santandereano destacó las condiciones de algunos defensores de la cantera y no dudó en compararlos con figuras históricas del fútbol, dejando claro que veía en ellos un enorme potencial para consolidarse tanto en el club como a nivel internacional.

En una de sus ruedas de prensa más recordadas, Pinto se refirió al desempeño de los jóvenes zagueros que trabajaban bajo sus órdenes y elogió especialmente las características de Deivy Balanta.

"Los tres me han gustado. Están trabajando bien. Zapata es un hombre de una gran improvisación, la velocidad de Balanta es extraordinaria para ser back central, me hizo recordar a Alexis Mendoza y a Franco Baresi", expresó el entrenador, dejando ver la confianza que tenía en el futuro de esos jugadores.

Las palabras de Pinto llamaron especialmente la atención por la comparación con Franco Baresi, considerado uno de los mejores defensores centrales de todos los tiempos y símbolo del AC Milan y de la selección italiana.

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¿Cómo le fue a Deivy Balanta con Millonarios?

El defensor bogotano arribó a Millonarios en la temporada 2019 bajo el mando de Jorge Luis Pinto tras su paso por Junior de Barranquilla.

Sin embargo, su paso por el cuadro 'embajador' no fue tan destacado y solamente tuvo la oportunidad de jugar 11 partidos, poco más de 800 minutos dentro del terreno de juego.