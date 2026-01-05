Nuevo año en las principales ligas de Europa y el presente de los jugadores colombianos parece ir por un buen rumbo de cara a la Copa del Mundo de 2026 en donde la Selección Colombia espera ser protagonista en las fases finales. Néstor Lorenzo ha asegurado que ya tiene una base que podría mantenerse en la convocatoria, pero que no le cierra las puertas a nadie.

En ese sentido, aparece el nombre de Juan Guillermo Cuadrado, un jugador que sueña con poder regresar a una convocatoria y por qué no, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el presente del lateral o extremo por derecha no luce demasiado esperanzador en Italia.

Como ha sido la costumbre en los últimos años en el Inter de Milan, Atalanta y ahora en el Pisa de Italia, las lesiones han sido recurrentes en el colombiano. De hecho, ya lleva dos meses sin jugar por una lesión que confirmó el director técnico, Alberto Gilardino.

Quedan menos de cinco meses para el Mundial y su sueño de estar en una lista de la Selección Colombia empieza a apagarse por su lesión y por un estado físico que ha conllevado varias ausencias en la Serie A de Italia. Esto no es algo nuevo, pues las temporadas pasadas también han sido complejas para Juan Guillermo Cuadrado.

ALBERTO GILARDINO PUSO EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN PARA JUAN GUILLERMO CUADRADO

Pisa empató a un tanto contra Genoa en la fecha pasada de la Serie A y juega con el descenso. Necesita sumar de a tres para estar en zona de salvación en una competencia apretada. La experiencia de Juan Guillermo Cuadrado puede ser útil, pero el Pisa anunció que su regreso todavía se demora un poco.

Y es que, el lateral tuvo una distensión leve en el bíceps femoral izquierdo. El 7 de noviembre jugó su último partido con Pisa enfrentando a Cremonese y sumando apenas 45 minutos en el campo de juego. Salió sustituido por la lesión que lo ha dejado afuera por dos meses.

En la rueda de prensa antes de medirse con Genoa en el primer partido del 2026 para el Pisa, Alberto Gilardino actualizó cómo va el tema con la recuperación del colombiano indicando que, “Cuadrado, por otro lado, aún está lejos de volver a la cancha. Se realizarán evaluaciones en las próximas semanas”. Por ahora no hay una fecha exacta de su vuelta al campo de juego.

Ese tema de las evaluaciones las próximas semanas podría complicar mucho más al ex Juventus. La incógnita persiste en saber cuándo estaría disponible en un plantel que necesita salvarse del descenso en una competencia apretada por mantener la categoría.

A lo largo de esta temporada, Juan Guillermo Cuadrado suma 12 presencias con el Pisa en donde ha marcado un gol. Alberto Gilardino siempre había rescatado el esfuerzo, liderazgo y compromiso del colombiano, pero esa lesión que ha tardado más de la cuenta apagó la posibilidad de que Cuadrado siga sumando minutos en cancha antes del Mundial.