Platense envió dardo a Santa Fe con una burla histórica: “Bienvenidos al juego del Calamar”

Platense hizo historia en la Copa Libertadores después de firmar su paso a la competencia más importante de clubes en Sudamérica gracias al título en el 2025 de la Primera División de Argentina. Por primera vez juegan un torneo internacional y lo ha hecho con argumentos para poder sorprender.

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En el grupo les tocó lidiar contra campeones internacionales como Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, este último que ganó la Copa Sudamericana en 2015. No les pesó nada, le jugaron de igual a igual a los brasileños pese a la derrota y superaron a uruguayos y colombianos.

Santa Fe se complica en el torneo y, como si fuera poco, por la caída en el Estadio Ciudad de Vicente López es blanco de burlas por parte de Platense justo después de que terminaron los 90 minutos con el triunfo para la historia del ‘Calamar’ con goles de Mateo Mendía y Tomás Nasif. Sobre el final, Franco Fagúndez descontó.

LA HISTÓRICA BURLA DE PLATENSE A SANTA FE

Platense sacó argumentos para quedarse con una importante victoria, nada más ni nada menos que la primera ocasión que gana en condición de local en competencias internacionales. Una participación histórica ante campeones de la Libertadores y de Copa Sudamericana que da de qué hablar.

Y es que, antes de que arrancara el partido, Santa Fe publicó en su cuenta de X una foto acompañada del mensaje, “¡ya están presentes los dos primeros espectadores en el Estadio Ciudad de Vicente López!” Los dos espectadores eran Monaguillo y Monaguilla, las mascotas del club.

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Al día siguiente de la victoria, muy temprano en horas de la mañana, Platense le respondió ese mensaje a Santa Fe con una imagen de un calamar sujetando a Monaguillo y Monaguilla con los tentáculos, además de las siguientes palabras, “Bienvenidos al juego del Calamar”.

Sin duda alguna, es una pulla por lo sucedido en los 90 minutos en Argentina. Platense superó a Santa Fe que no pudo acercarse al marcador más allá del gol de Franco Fagúndez al último minuto. Los ‘Marrones’ siguen dando de qué hablar en su primera experiencia internacional, mientras que los bogotanos siguen con problemas.

PLATENSE SE FIJA EN UNA PARTICIPACIÓN HISTÓRICA

Para el Platense, el único objetivo que tienen en la temporada es pelear por la Copa Libertadores en un torneo en el que ya han dado muestras de las ganas que tienen en hacer una participación más que histórica. De hecho, con seis unidades ya le sacaron cinco puntos a Santa Fe y Peñarol y ocupan el segundo puesto detrás de Corinthians que lidera con puntaje perfecto.

Infortunadamente para el ‘Calamar’, ya no tienen ninguna posibilidad de sellar la clasificación a la siguiente fase de la Liga de Argentina. En la siguiente fecha terminarán el rentado local recibiendo la visita de Estudiantes de La Plata que ya selló el paso a la próxima instancia.

Para el Platense a lo que apuntan en este semestre será nada más ni nada menos que la Copa Libertadores en un torneo en el que tendrán que recibir en la próxima fecha a Peñarol. Una victoria podría empezar a definir su respectiva clasificación para los octavos de final.

Gracias a las dos victorias, Platense se puede dar el lujo de perder ante Peñarol y de igual forma seguiría en la segunda plaza, claro está que eso no está entre las opciones que tiene el entrenador Walter Zunino que espera por sumar de a tres contra los uruguayos para empezar a definir su clasificación sin problemas.