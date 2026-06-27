Portugal va de frente por el liderato: nómina titular vs Colombia

El partido más esperado de la fase de grupos del Mundial y que tendrá la mirada de varios fanáticos, sobre todo colombianos en el Hard Rock Stadium de Miami ya es una realidad. Colombia será 'local' frente a Portugal en un duelo atractivo que promete bastante para sellar la clasificación como primeros de la tabla.

Lea también Los tres cambios de Lorenzo en Colombia Vs Portugal en la Copa del Mundo

La selección de Portugal llega amenazante a esta tercera salida después de una jornada atractiva con un golpe de autoridad ante Uzbekistán por el 5-0 despejando todas las dudas del debut. Cristiano Ronaldo atemoriza a Colombia con su doblete y el luso quiere seguir dando de qué hablar en la competencia.

Este será el último Mundial de Cristiano Ronaldo y el portugués no quiere despedirse si ganar una Copa del Mundo. Ganar contra Colombia será esencial para evitar un coco grande en la competencia en los dieciseisavos de final. Para asistirlo, Roberto Martínez no dudó en salir con Bruno Fernandes que será el principal socio de CR7.

LA NÓMINA TITULAR DE PORTUGAL CONTRA COLOMBIA

Nómina que gana no se toca, y Roberto Martínez salió para este compromiso contra Colombia con una idea similar. Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo tendrá solo un cambio con respecto al equipo que liquidó a Uzbekistán en la segunda fecha del Mundial.

Desde el primer partido, Roberto Martínez empezó a cambiar cosas. Dejó a un lado a Tomás Araújo y se decantó con la experiencia de Rubén Dias. Lo mismo ocurrió con Bernardo Silva que fue titular ante República Democrática del Congo. Perdió su lugar y se decantaron por Joao Félix que figuró en el segundo juego y ahora volverá a ser protagonista.

En ese orden de ideas, la única novedad que tendrá Portugal frente a la segunda salida será la suplencia de Joao Neves, y en su lugar estará Rubén Neves que recibe su primera titularidad al lado de Vitinha.

Lea también Colombia buscaría repetir la historia del Mundial 2014: dato ilusiona vs Portugal

Bajo ese panorama, Roberto Martínez saldrá con el siguiente onceno: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rubén Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

NÓMINA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CONTRA PORTUGAL

Aunque hay peligro con estos tres jugadores, son fichas claves para Néstor Lorenzo y para la Selección Colombia aspirando por la primera posición. Un empate le basta para lograr ese objetivo. Bajo ese panorama, Johan Mojica no estará en la zaga defensiva como lateral izquierdo. Caso contrario el de Jhon Janer Lucumí que figurará de central, al igual que Jefferson Lerma en el mediocampo.

Cuando Jefferson Lerma no está en el equipo se nota su ausencia por el poco equilibrio que hay y porque en la nómina de convocados no hay alguno que tenga las mismas cualidades del volante del Crystal Palace. Sin embargo, pese a ser inicialistas, tanto Lucumí como Lerma deben estar calmados y no recibir una amarilla para estar en dieciseisavos de final.

Entre las sorpresas más grandes para este compromiso, está la de Santiago Arias por encima de Daniel Muñoz, goleador en este Mundial con dos goles y que le dio la clasificación al seleccionado colombiano por su anotación contra República Democrática del Congo.

Así las cosas, Colombia jugará con Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.