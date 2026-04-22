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Premier League: definido el segundo equipo que desciende para 2026-27

El fin de semana se había confirmado la caída de Wolverhampton.
Agencia Efe Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Otro técnico se despide de la Premier League tras malos resultados
Otro técnico se despide de la Premier League tras malos resultados // AFP

Se sigue aclarando el panorama en la parte baja de la Premier League, y ya quedó definido el segundo equipo que perderá la categoría en la presente temporada.

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El segundo equipo que desciende en Premier

Se trata de Burnley FC, que confirmó su descenso este miércoles tras caer 0-1 frente al Manchester City en condición de local.

El único gol del compromiso llegó muy temprano, apenas a los cinco minutos, por intermedio del delantero noruego Erling Haaland.

Esa anotación terminó siendo definitiva para sentenciar el compromiso y, de paso, la suerte del conjunto dirigido por Scott Parker.

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Con esta derrota, el Burnley se quedó con apenas 20 puntos tras 34 jornadas disputadas -tiene un partido más-, una cifra que lo condena matemáticamente al descenso.

De esta manera, los clarets acompañarán a Wolverhampton, equipo que ya había perdido la categoría días atrás.

El Burnley, además, mantiene una tendencia negativa, ya que ha descendido en sus últimas tres participaciones en la Premier League.

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Equipos que pelean por no descender en Inglaterra

Por su parte, la última plaza de descenso aún no está definida y se la disputarán clubes como Tottenham Hotspur, West Ham United, Nottingham Forest y Leeds United.

En contraste, en la parte alta de la tabla, el triunfo del Manchester City le permitió alcanzar en puntos al Arsenal FC y asumir el liderato gracias a los goles a favor, intensificando una lucha por el título que se perfila apasionante en las jornadas finales.

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