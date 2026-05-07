Sin Luis Díaz, el colombiano que jugará la final de la Champions League

Este martes 5 y miércoles 6 de mayo se jugaron los partidos definitivos de las semifinales de la UEFA Champions League con vibrantes duelos con la necesidad de definir a los finalistas. La pelea estaba entre el Arsenal vs Atlético de Madrid y Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain.

En la llave entre el Arsenal contra el Atlético de Madrid, los ingleses se quedaron con la clasificación tras superar por la mínima diferencia a los españoles con un solo gol de Bukayo Saka, mientras que, en la noche alemana, Bayern Múnich no pudo respetar la casa y empató ante el Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé marcó para los franceses y al final, Harry Kane igualó.

Con este resultado, infortunadamente, Colombia se queda sin uno de los representantes en la final como lo es Luis Fernando Díaz Marulanda que no pudo evitar la caída en Múnich, ni acercarse al marcador global. Sin embargo, Díaz no es el único colombiano que tenía la posibilidad de llegar a la final y, de hecho este no falló.

CRISTHIAN MOSQUERA, EL ÚNICO COLOMBIANO EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Colombia tendrá que esperar todavía la posibilidad de que Luis Díaz gane una Champions League que es lo único que le hace falta en su carrera en Europa. Perdió la del 2022 contra el Real Madrid y ahora, el PSG lo dejó afuera de ese anhelo de verlo levantar una ‘Orejona’.

No obstante, la esperanza estaba en el Arsenal que clasificó a primera hora con Cristhian Mosquera que no fue titular y no vio ningún minuto en la semifinal. El defensor nació en Alicante, España, pero por su familia tiene raíces colombianas y era una de las opciones para la Selección Colombia si Néstor Lorenzo se animaba a convencerlo.

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Aunque se siente más español que colombiano por su trayectoria y por su nacimiento en Alicante, Cristhian Mosquera cuenta con nacionalidad de Colombia y podría ser el único jugador cafetero en levantar la Liga de Campeones en esta edición entre el Arsenal vs Paris Saint-Germain.

CRISTHIAN MOSQUERA DECIDIÓ REPRESENTAR A ESPAÑA Y SE ILUSIONA CON EL MUNDIAL

Hizo todo el proceso en las selecciones de España jugando en la Sub-15, pasando a la Sub-17, Sub-20 y Sub-21 escalando para que llegara la hora de representar a la de mayores cuando tenía la opción de Colombia también. Decidió estar con la ‘Roja’ y Luis de la Fuente le dio la primera convocatoria en la Fecha FIFA de marzo contra Serbia viendo minutos en el segundo tiempo y Egipto como titular.

Cristhian Mosquera entregó declaraciones hace poco y afirmó estar ilusionado con la posibilidad del Mundial, pero sabe que todo dependerá únicamente de la decisión que tome el entrenador de la ‘Roja’ cuando entregue la lista definitiva el primero de junio.

Seguramente, por el proceso que ha hecho en España estaría entre los 26 convocados para afrontar el reto de la Copa del Mundo, su primera en el equipo mayor español. Habrá que esperar la medida que tome Luis de la Fuente a partir del mes de junio.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Budapest aguarda por la final de la Liga de Campeones que tendrá la presencia del Arsenal y del PSG. Cristhian Mosquera espera hacer un buen papel para poder estar dentro de las opciones de Luis de la Fuente en la selección de España para el Mundial.

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Hay que tener en cuenta que este juego de la Champions antecederá al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Arsenal y Paris Saint-Germain se verán las caras el sábado 30 de mayo, un día antes de que los entrenadores informen las convocatorias oficiales. El partido arrancará a las 11:00 A.M. en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.