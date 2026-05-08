Presidente de importante equipo confirmó que ya casi firma a Pablo Peirano

La novela con el futuro equipo de Pablo Peirano no llega a su fin tras la polémica salida de Nacional, pero lo que si estaría claro es que volvería al Fútbol Profesional Colombiano tras la confirmación de varios acercamientos con distintos equipos.

En esta ocasión fue nada más y nada menos el presidente de Atlético Bucaramanga, Óscar Junior, quien se encargó de confirmar que Pablo Peirano sería el candidato más sólido a dirigir al cuadro 'leopardo'.

Presidente de Bucaramanga fue de frente con la negociación de Pablo Peirano

El estratega uruguayo ha dado de qué hablar tras sus salidas de Independiente Santa Fe y Nacional de Uruguay, esta última siendo bastante sorpresiva tomando en cuenta el buen rendimiento que tenía. Sin embargo, Peirano caería de pie, no solo porque él mismo confirmó que tiene varias ofertas concretas, sino porque en el FPC también lo respaldan.

Su carrera como director técnico en cuanto a números no es mala, cuenta con un buen historial en cuanto a resultados en competencias de nivel nacional e internacional, por lo que Bucaramanga lo habría colocado en la carpeta de posibles fichajes para el resto de la temporada 2026.

El conjunto 'leopardo' decidió no contar más con Leonel Álvarez tras una serie de malos resultados en el "todos contra todos" de la Liga Betplay y con la eliminación de la Copa Sudamericana, aunque por el momento no se ha hecho oficial, ya que hay algunos contratiempos con las cláusulas de contrato que habían.

Aún así, la mesa directiva del equipo, encabezada por Óscar Junior, presidente de la institución, no dejan de trabajar en hallar pronto a un reemplazo para Leonel y uno de los principales candidatos es Pablo Peirano, tal como lo confirmó el propio directivo recientemente.

Otras ofertas de Pablo Peirano

Su carrera como director técnico en cuanto a números no es mala, cuenta con un buen historial en cuanto a resultados en competencias de nivel nacional e internacional, por lo que Melgar lo habría colocado en la carpeta de posibles fichajes para el resto de la temporada 2026.

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¿Cómo le fue a Pablo Peirano con Nacional de Uruguay?

El estratega uruguayo, tras su salida de Independiente Santa Fe, arribó a principios de 2025 a Nacional, en donde tuvo la oportunidad de disputar 33 partidos, dejando un saldo de 23 victorias, cinco empates y cinco derrotas en los más de 200 días en los que estuvo en el banquillo.