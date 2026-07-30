Vasco da Gama ya no ficharía a Nelson Deossa: va por otro volante de la Selección Colombia

Desde hace unas semanas, Vasco da Gama ha estado pensando en reforzar su mediocampo con un volante de primera línea para afrontar el Brasileirao y la Copa Sudamericana en la que clasificaron a los octavos de final y tendrán que enfrentar a Olimpia de Paraguay en esa instancia.

Actualmente, el Vasco da Gama tiene a cuatro colombianos en las filas. Johan Rojas, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza, al que le buscan salida por la poca regularidad que ha tenido en el equipo y por el poco impacto cuando ingresa al campo de juego.

Nelson Deossa suena como una opción, pero han dado tantas largas al fichaje del volante del Real Betis de España que estarían pensando en otro representante colombiano para tomar ese puesto en la medular del Vasco da Gama. Se trata nada más ni nada menos que de Kevin Castaño que no seguirá en River Plate.

KEVIN CASTAÑO, EL OBJETIVO DE VASCO DA GAMA

Entre las opciones que tiene el club brasileño, piensan en Santiago Sosa de Racing Club de Avellaneda, Nelson Deossa y Kevin Castaño. Castaño no seguirá en River Plate y espera conocer su futuro con posibilidades en Europa y en Brasil.

Las negociaciones con Santiago Sosa y con Nelson Deossa se han demorado y ahí aparece Kevin como una posibilidad. No la pasa bien en River Plate y no habría problema en negociar, dado que no entra en los planes del director técnico, Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

Globo Esporte indicó que, “Vasco ha iniciado negociaciones para fichar al centrocampista Kevin Castaño, procedente de River Plate. El colombiano de 25 años, que disputó el último Mundial, interesa al departamento de fútbol, que decidió buscar otra opción para el mediocampo ante la demora en la finalización del fichaje de Santiago Sosa”.

Sin embargo, todo parece indicar que el argentino es el favorito de los directivos del Vasco da Gama. Los dos colombianos aparecen como opciones, pero el club de Río de Janeiro no va a bajar los brazos para contratar a Santiago Sosa. Globo Esporte menciona que seguirán intentando el fichaje del jugador de Racing de Avellaneda.

MÉXICO TAMBIÉN SE ILUSIONA CON KEVIN CASTAÑO

Además de la posibilidad de llegar a Vasco da Gama, en Europa Kevin Castaño ha tenido mercado en Italia y en México. El volante antioqueño de 25 años ya tuvo presencia en la Liga MX cuando firmó con Cruz Azul dejando buenas sensaciones que le permitieron llegar al Krasnodar de Rusia.

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River Plate separó al mediocampista hasta que consiga equipo y, aparte del cuadro brasileño, también salió el interés del Pumas UNAM de la Liga MX que se animaría a fichar a Kevin Castaño. Estas posibilidades surgen en medio de las negociaciones con Vasco que aspira contratar un volante.

La prioridad de los brasileños sigue siendo Santiago Sosa, y tanto Kevin Castaño como Nelson Deossa aparecen en escena. Deossa ya sumó minutos en la pretemporada con el Betis marcando un gol ante el Olympique de Lyon.