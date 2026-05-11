Primera selección que confirma su lista oficial para el Mundial

Quedan 30 días para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, la cual será bastante especial por el formato, la cantidad de selecciones participantes y la cantidad de estrellas que jugarían justamente su último certamen mundialista, tal como lo sería el caso de Dzeko con la selección de Bosnia.

Ya que queda un mes para que inicie la cita orbital, varias selecciones y sus respectivos directores técnicos se empiezan a preparar para asumir el reto con sus prelistas y primeras convocatorias antes de que inicie la fase de grupos. Sin embargo, la Selección de Bosnia no dio espera y va por todo desde un principio, dando a conocer la lista oficial de 26 jugadores que irán al Mundial.

Bosnia hizo oficial la lista definitiva para el Mundial

La Selección de Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera clasificada al Mundial de 2026 en anunciar oficialmente su lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador, Sergej Barbarez, presentó un grupo de 26 jugadores en el que mezcla experiencia, tal como lo es Dzeko, quien jugaría su último mundial, juventud como Mahmic, y varios futbolistas que atraviesan un gran momento en el fútbol europeo como Lukic.

Sin duda alguna la gran referencia del equipo vuelve a ser Edin Džeko, quien a sus 40 años, liderará nuevamente a Bosnia en una Copa del Mundo y será el capitán del equipo balcánico. El atacante llega tras conseguir el ascenso a la Bundesliga con el Schalke 04 anotando 6 goles y buscará aportar toda su experiencia en lo que podría ser el último gran torneo de su carrera internacional.

Bosnia llega al Mundial luego de una clasificación histórica. El conjunto balcánico sorprendió al eliminar a Italia en el repechaje europeo, dejando fuera a la 'Azzurra' por tercera Copa del Mundo consecutiva. Ese resultado marcó uno de los grandes golpes de las Eliminatorias europeas y aumentó la ilusión de los aficionados bosnios.

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¿Cuándo debuta Bosnia en el Mundial 2026?

La selección de Bosnia y Herzegovina debutará en el Mundial de 2026 el próximo 12 de junio frente a Canadá, en un partido correspondiente al Grupo B de la Copa del Mundo. El encuentro se disputará en Toronto, una de las sedes del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

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Fixture de Bosnia en el Mundial 2026

Este será el fixture de la selección de Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos del Mundial 2026: