Problemas en la interna de Once Caldas tras declaración del Arriero Herrera

Se jugó de manera oficial el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay entre Once Caldas vs Junior de Barranquilla, encuentro que terminó con una sola anotación y por la cual se formó una gran polémica, ya que fue un penalti mal sancionado por parte del juez central.

Junior ganó con anotación de Guillermo Paiva, pero el paraguayo no fue le único que se robó las miradas, ya que el Arriero Herrera también fue protagonista tras las declaraciones que dio en la rueda de prensa tras la derrota y en donde se fue en contra del rendimiento de varios de sus jugadores.

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Arriero Herrera lanzó varios dardos a sus jugadores tras derrota con Junior

El 'tiburón' se fue arriba en el marcador justo en el cierre de la primera parte tras una polémica anotación de Guillermo Paiva, a quien le cometieron una supuesta falta dentro del área que fue decretada como penal y posteriormente en anotación.

Once Caldas no hizo valer su condición de local, cediendo terreno y puntos en el Estadio Palogrande enfrentando a Junior, un partido que dejó varias sensaciones encontradas, entre ellas decepción por parte del Arriero Herrera.

A pesar de la mala decisión tomada por el arbitro del compromiso que terminó en el único tanto del encuentro, el 'blanco blanco' tampoco fue capaz de reaccionar y es lo que el Arriero resalta, en algunos jugadores más que en otros.

"Solamente el error en el penal. Nos faltó rechazar y la tranquilidad de manejar el área. No veo inconvenientes atrás. En el medio sí me faltó, creo que 'Niche' (Luis Sánchez), Andrés Roa y Robert Mejía... ahí nos faltó tener más posesión del balón. Ellos deben crear mucho en el medio para poder llegar".

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¿Cuándo será el partido de vuelta entre Junior vs Once Caldas?

La serie entre Junior y Once Caldas está abierta, ya que solamente hay un gol de diferencia en el marcador, pero hay que tomar en cuenta también que el equipo de Alfredo Arias jugará en condición de local, en el Estadio Roberto Meléndez, el miércoles 13 de mayo sobre las 20:15 hora Colombia.

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Alejandro Restrepo reemplazaría a Alfredo Arias en Junior

El vaivén de resultados de Junior, principalmente los internacionales, han causado que se ponga en duda el cargo de Alfredo Arias como DT, por lo que ya se evalúan otras opciones en donde aparece el nombre de Alejandro Restrepo, tal como dio a conocer Giovanni Cárdenas, quien confirmó que estaría ya en la carpeta de posibles fichajes tras su salida de Independiente Medellín.