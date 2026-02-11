Programación de la quinta fecha del Sudamericano Femenino Sub-20

Queda tan solo una fecha de la fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub-20 y poco a poco se están definiendo algunos aspectos de las selecciones clasificadas para disputar el Hexagonal Final que dará clasificación para el Mundial de la categoría que se desarrollará en Polonia en septiembre.

Por la cuarta fecha, en el Grupo A clasificaron Colombia que superó a Uruguay con una victoria de 2-0 y Venezuela que venció a Paraguay, selección anfitriona. En este grupo solo quedará definir quién sellará la última clasificación que saldrá entre las paraguayas o las uruguayas. Chile tiene una mínima chance de pasar de ronda, pero la diferencia de gol las complica.

Mientras tanto, en el Grupo B, Bolivia se despidió con una goleada en contra frente a Argentina. Las argentinas se quedaron con una holgada victoria de 4-0 para sellar la clasificación compartiendo el liderato con Brasil que aplastó a Perú 6-0. En esta zona, la tercera plaza se peleará entre Ecuador y las peruanas que se enfrentarán en la última jornada.

PROGRAMACIÓN DE LA ÚLTIMA FECHA DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20

La última jornada del Sudamericano Sub-20 promete duelos importantes en la pelea por sellar las últimas plazas de clasificación para el Hexagonal Final. Paraguay tendrá que superar a Colombia en el Grupo A, mientras que, en el Grupo B, Perú se medirá con Ecuador para sellar la tercera clasificada.

Uruguay descansará en la última fecha por el Grupo A, mientras que Bolivia lo hará por la otra zona. Las uruguayas necesitan un milagro en medio de una jornada en la que Paraguay aspira pasar la fase inicial con la obligación de superar a Colombia, y Chile necesita golear a Venezuela esperando otros resultados para poder pasar.

Y es que, la diferencia de gol de Uruguay es de –3. En su descanso, necesitan que Colombia le meta más de seis goles a Paraguay para que las locales no tengan ninguna chance. Chile tampoco puede ganar por más de tres tantos. Si eso sucede, las australes le ganarán la clasificación a las ‘Celestes’. Un milagro necesitan las charrúas.

En el Grupo B habrá clásico sudamericano entre Brasil vs Argentina y Ecuador vs Perú definirán la última plaza para el Hexagonal Final. Así están las cosas en la competencia para la última fecha. Estos son los horarios de los compromisos:

Grupo A

Jueves 12 de febrero

Venezuela vs Chile

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

Paraguay vs Colombia

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Grupo B

Viernes 13 de febrero

Perú vs Ecuador

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Brasil vs Argentina

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa