Próxima carrera de Egan Bernal tras el Giro de Italia

La edición 109 del Giro de Italia 2026 llegó a su final el domingo 31 de mayo, después de tres semanas de exigentes recorridos, dejando un celebración especial para el danés Jonas Vingegaard, quien confirmó oficialmente su consagración como campeón de la clasificación general.

En esta carrera el corredor del INEOS Grenadiers fue el colombiano que más destacó a lo largo de las 3 semanas, ya que, a pesar de no haber ganado ninguna etapa, siempre aguantó el ritmo de los contendientes más fuertes y finalizó dentro del top 10 de la general a 12 minutos y 54 segundos del campeón Vingegaard, dejando una alta expectativa con lo que podría llegar a ser su siguiente carrera, el Tour de Francia.

Egan Bernal alcanzaría a correr el Tour de Francia

A pocas semanas del inicio del Tour de Francia 2026, una de las principales incógnitas para el ciclismo colombiano sigue siendo la presencia de Egan Bernal en una de las 3 carreras más importantes del calendario mundial.

El corredor de INEOS Grenadiers no ha tenido la temporada más brillante de su carrera y sus resultados han estado lejos de los que alguna vez lo llevaron a conquistar el Tour en 2019. Sin embargo, todo indica que el colombiano tendría opciones de integrar la nómina de su equipo para la ronda francesa.

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La temporada de Bernal ha estado marcada por la irregularidad a pesar de que ha tenido varios retos desde que comenzó el año, entre ellos el Campeonato Nacional de Ruta, del cual se coronó campeón, y algunas clásicas internacionales, aunque después de lo visto en el Giro de Italia 2026 habrían algunas señales positivas, ya que terminó salvando su participación con un décimo lugar en la clasificación general.

Por el momento no se ha hecho ningún anuncio oficial por parte de INEOS, pero en algún momento se llegó a mencionar que preferiría guardar esfuerzos para la única de las tres grandes que le falta por ganar, la Vuelta a España.

Tour de Francia 2026: inicio y fin

Con el inicio previsto para el 4 de julio, el Tour de Francia 2026 promete emociones desde el primer día. Los mejores ciclistas del mundo volverán a enfrentarse en una prueba que combina historia, tradición y espectáculo, manteniendo intacto su prestigio como la carrera más importante del ciclismo internacional.

La contrarreloj individual también jugará un papel determinante en la clasificación general. Los corredores deberán mostrar un equilibrio perfecto entre resistencia, capacidad escaladora y potencia para afrontar las diferentes exigencias de una competencia que supera los 3.000 kilómetros de recorrido hasta que lleguen a la meta el domingo 26 de julio.

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