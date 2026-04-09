Próximo partido de Medellín en Copa Libertadores: fecha, hora y rival

Arrancó el sueño de la Copa Libertadores para el Deportivo Independiente Medellín en la fase de grupos. Los antioqueños superaron en la Fase II a Liverpool de Uruguay y les tocó definir la suerte en las instancias previas contra Juventud de Las Piedras.

Con un mar de dudas, Medellín afrontaba la primera fecha de la fase de grupos en una zona compleja en la que le tocó lidiar con Estudiantes de La Plata. El cuadro antioqueño también comparte grupo con Flamengo y con el Cusco de Perú que, justamente, se ven las caras en el debut.

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Medellín recuperó a Francisco Fydriszewski, Daniel Cataño, pero perdió a Didier Moreno y a Salvador Ichazo en la medular y en la portería. Eder Chaux tomó el lugar del uruguayo en un vibrante encuentro que no arrancó como se esperaba para los dirigidos por Alejandro Restrepo.

ASÍ FUE EL PARTIDO ENTRE MEDELLÍN Y ESTUDIANTES DE LA PLATA

En los primeros minutos del compromiso, con un Atanasio Girardot con poco aforo para ver el debut del Medellín en la fase de grupos, el cuadro local no tuvo la mejor suerte en el primer tramo. Estudiantes de La Plata rompió los ceros en los cuatro iniciales gracias a un remate de Tiago Palacios que se desvió en José Ortiz y se terminó metiendo en el arco antioqueño.

Fue un mejor primer tiempo para Estudiantes de La Plata que puso en problemas a la zaga defensiva del Medellín con el protagonismo de Edwuin Cetré que intentó filtrar balones para sus compañeros, pero en la mayoría de los pases con destino al área, Eder Chaux llegó primero para controlar el balón sin problemas.

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El partido se volvió ríspido con amarillas en ambos equipos y con pocas opciones. Estudiantes siguió atacando con remates de Tiago Palacios que fue rechazado por la zaga y Eder Chaux que salvó el remate de Facundo Farías.

Francisco Chaverra era el más peligroso en el Medellín avisando con disparos que no vieron portería, pero que inquietaron bastante al guardameta, Fernando Muslera, capitán de la selección de Uruguay. En el complemento, el partido fue más para los medellinenses.

De hecho, Francisco Chaverra aprovechó un córner de Daniel Cataño que quedó para el ex Independiente Santa Fe que remató de volea para vencer a Fernando Muslera que poca reacción tuvo. De esa forma terminó el primer partido del Medellín de Alejandro Restrepo con una igualdad a un tanto.

PRÓXIMO PARTIDO DEL MEDELLÍN EN COPA LIBERTADORES

Después de este empate, el Medellín tendrá que recuperar el terreno y seguir sumando, especialmente porque Flamengo empieza a dar de qué hablar en el grupo por una victoria contra Cusco por la mínima diferencia que lo deja en la parte alta de la clasificación con tres unidades.

En la próxima salida, Medellín tendrá el partido más complicado en su camino. Deberá enfrentar en condición de visitante a Flamengo el jueves 16 de abril a las 7:30 de la noche en horario de Colombia. Un vibrante duelo que probará la intensidad del cuadro ‘Poderoso’ que deberá sacar adelante el resultado después de recuperar confianza salvando una derrota ante Estudiantes de La Plata.

Por su parte, en la tercera jornada, Medellín tendrá que recibir en el Estadio Atanasio Girardot al Cusco para terminar la primera ronda de la Copa Libertadores. Los ‘Poderosos’ esperan empezar a sellar la clasificación dependiendo de lo que pase en la segunda vuelta.

LA COPA LIBERTADORES, LA PRIORIDAD DEL MEDELLÍN

Además, Medellín debe tener los ojos bien puestos al torneo internacional, no solo por el prestigio que da jugar este tipo de competencias, sino porque se van complicando poco a poco en la Liga BetPlay con esa ilusión de sellar la clasificación para los Play-Offs.

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Para Alejandro Restrepo y para el Medellín, sumar de a tres en las próximas cinco finales que tendrá en el rentado local será un respiro para poder seguir con vida en las dos competencias. En Colombia les queda enfrentar a Nacional en el clásico antioqueño, Alianza Valledupar, Boyacá Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas.