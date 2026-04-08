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Millonarios

Próximo rival de Millonarios en Copa Sudamericana tras perder contra O'Higgins

Este será el sigue partido de Millonarios para la fecha 2 de la Copa Sudamericana luego del amargo debut contra O'Higgins.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Millonarios ya piensa en su siguiente partido de Copa Sudamericana
Millonarios ya piensa en su siguiente partido de Copa Sudamericana // Millonarios
Copa Sudamericana 2026
Etapa de Grupos - Fecha 1
O'Higgins O'Higgins
Finalizado
2 - 0
Millonarios Millonarios
Estadísticas del partido

El equipo comandado por Fabián Bustos en el banquillo técnico, está obligado a "darle vuelta a la página" tras el desastroso debut en la Copa Sudamericana contra O'Higgins y en donde Radamel Falcao volvió a sumar minutos importantes con un planteamiento táctico completamente diferente.

Millonarios cayó en condición de visitante contra el equipo chileno por un marcador de 2-0 en donde además se quedaron con 10 jugadores tras la expulsión de Jorge Arias, el cual se perdería el partido contra Boston River en condición de local.

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La espera llegó a su fin y el debut de Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana llegó tras una exigente fase previa contra Atlético Nacional y que dejó las expectativas bastante altas, pero las cuales se desinflaron un poco tras el primer partido ante O'Higgins.

El 'embajador' se complicó el suelo chileno al perder 2-0 en el Estadio Codelco El Teniente, escenario deportivo que también fue testigo de la expulsión de Jorge Arias tras recibir doble amarilla y del debut de Radamel Falcao García sobre el minuto 72.

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El siguiente reto del conjunto bogotano en esta nueva edición de la Copa Sudamericana sería en condición de local, haciendo del Estadio El Campín un "fortín" para recibir a Boston River de Uruguay, el cual también debutó con derrota contra Sao Paulo y estará obligado a sumar un resultado favorable en Bogotá.

Este compromiso se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 21:00 hora Colombia en donde se espera de ver al 'coloso de la 57' con las gradas vestidas de azul, con más de 30.000 espectadores que verán nuevamente a su equipo jugando una fase de grupos de un torneo internacional, por lo que deberán contar con el mayor apoyo posible para seguir avanzando en la competencia.

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'Millos', tras una exigente prueba en donde superó a Nacional en la fase previa por un marcador de 1-3, quedó ubicado en el Grupo C junto a O'Higgins, Boston River y Sao Paulo.

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