Próximo rival de Millonarios en Copa Sudamericana tras perder contra O'Higgins

El equipo comandado por Fabián Bustos en el banquillo técnico, está obligado a "darle vuelta a la página" tras el desastroso debut en la Copa Sudamericana contra O'Higgins y en donde Radamel Falcao volvió a sumar minutos importantes con un planteamiento táctico completamente diferente.

Millonarios cayó en condición de visitante contra el equipo chileno por un marcador de 2-0 en donde además se quedaron con 10 jugadores tras la expulsión de Jorge Arias, el cual se perdería el partido contra Boston River en condición de local.

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La espera llegó a su fin y el debut de Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana llegó tras una exigente fase previa contra Atlético Nacional y que dejó las expectativas bastante altas, pero las cuales se desinflaron un poco tras el primer partido ante O'Higgins.

El 'embajador' se complicó el suelo chileno al perder 2-0 en el Estadio Codelco El Teniente, escenario deportivo que también fue testigo de la expulsión de Jorge Arias tras recibir doble amarilla y del debut de Radamel Falcao García sobre el minuto 72.

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El siguiente reto del conjunto bogotano en esta nueva edición de la Copa Sudamericana sería en condición de local, haciendo del Estadio El Campín un "fortín" para recibir a Boston River de Uruguay, el cual también debutó con derrota contra Sao Paulo y estará obligado a sumar un resultado favorable en Bogotá.

Este compromiso se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 21:00 hora Colombia en donde se espera de ver al 'coloso de la 57' con las gradas vestidas de azul, con más de 30.000 espectadores que verán nuevamente a su equipo jugando una fase de grupos de un torneo internacional, por lo que deberán contar con el mayor apoyo posible para seguir avanzando en la competencia.

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Grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana

'Millos', tras una exigente prueba en donde superó a Nacional en la fase previa por un marcador de 1-3, quedó ubicado en el Grupo C junto a O'Higgins, Boston River y Sao Paulo.