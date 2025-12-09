¿Qué es la Messi Cup? El torneo que se está jugando en Miami

Lionel Messi lanzó oficialmente la primera edición de la Messi Cup, un campeonato sub 16 que reúne a ocho de las mejores academias del planeta, con el objetivo de descubrir, impulsar y disfrutar a las futuras estrellas del fútbol. Un evento que ya comenzó a deslumbrar en Miami y que promete convertirse en un clásico anual.

Un torneo para las promesas del fútbol

La Messi Cup 2025 se desarrolla del 9 al 14 de diciembre en la casa de Inter Miami, el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center. Bajo la organización directa del astro argentino, el torneo no solo propone competencia de alto nivel, sino también intercambio cultural, formación integral y visibilidad internacional para los jóvenes talentos.

Los ocho clubes participantes forman parte de dos grupos y disputan tres partidos en la fase inicial. Cada encuentro tiene dos tiempos de 40 minutos. Luego vienen las semifinales y la gran final, que también tendrá lugar en el estadio donde juega Messi de local en la MLS.





Fixture, resultados y transmisión

El torneo ya arrancó y estos fueron los primeros resultados:

Martes 9 de diciembre

•Manchester City 3–0 Inter de Milán

•16:00 Inter Miami vs. Newell’s

•18:00 Chelsea vs. Atlético de Madrid

•19:45 Barcelona vs. River Plate

Miércoles 10 de diciembre

•11:45 Newell’s vs. Chelsea

•14:00 Inter Miami vs. Atlético

•14:00 Inter de Milán vs. Barcelona

•16:00 River Plate vs. Manchester City

Jueves 11 de diciembre

•11:45 River vs. Inter de Milán

•14:00 Atlético vs. Newell’s

•14:00 Chelsea vs. Inter Miami

•16:00 Manchester City vs. Barcelona

Luego:

Sábado 13 de diciembre: duelos por puestos y semifinales

Domingo 14 de diciembre: tercer puesto y gran final

Cómo ver los partidos:

Todos los encuentros se transmiten EN VIVO por ESPN y Disney+.

Lea también Inesperado; arquero colombiano está cerca de jugar con Messi en Inter Miami

Inter Miami, Barcelona, River y más: una constelación Sub-16

Entre los participantes hay potencias, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid, River Plate, Newell’s Old Boys, Inter de Milán e Inter Miami.

Una mezcla de estilos que convierte esta primera edición en un laboratorio futbolístico único, con clubes europeos, argentinos y estadounidenses enfrentándose desde temprano.

Además, Messi sigue muy de cerca el desarrollo del torneo, reforzando el mensaje principal, el futuro del fútbol se empieza a escribir aquí.

Lea también Repetto tendría primera baja en Santa Fe: club de la MLS ficharía a referente

La Messi Cup ya es una realidad, un evento pionero que convierte a Miami en el epicentro de la formación juvenil. Un torneo que busca descubrir al próximo gran talento y que nace con la impronta de Lionel Messi.



