Las 48 selecciones que estarán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México ya entregaron sus listas definitivas para el inicio del torneo. Serán 1248 los jugadores presentes en el evento.

La diferencia en edades

La FIFA, tras la entrega de la lista de convocados, se tomó la tarea de rastrear al jugador más veterano que estará en el certamen orbital, así como el más joven. Más de 25 años es la diferencia entre los futbolistas.



Craig Gordon, de la selección de Escocia, es el jugador más veterano que estará en la Copa del Mundo de la FIFA con 43 años. Por su parte, Gilberto Mora, de México y con 17 años, es el futbolista más joven que participará en el campeonato.

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Gordon y Mora

“También es llamativa la brecha generacional: más de 25 años separan al jugador más veterano (Craig Gordon, de Escocia, con 43 años y 162 días) del más joven (Gilberto Mora, de México, con 17 años y 240 días)”, señaló la FIFA.



El ente rector del deporte rey, además, indicó que hay más de 20 jugadores que tendrán acción en el Mundial FIFA 2026 y que son menores de 20 años. Más de cinco futbolistas ya habrán cumplido 40 años cuando empiece el torneo.

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Juventud y veteranía en la Copa

“Asimismo, figuran 22 jugadores que tendrán menos de 20 años y otros siete que habrán cumplido los 40 cuando empiece la competición. Además, regresarán a los escenarios mundiales 22 jugadores que han conquistado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA”, reseñó.



Esta Copa del Mundo, cabe mencionar, tendrá debuts bastante importantes. “Junto con el regreso de grandes figuras del fútbol, esta edición presentará una nueva hornada de jugadores y naciones debutantes en la máxima competición del fútbol internacional. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán competirán por primera vez en el Mundial, lo que demuestra que este formato ampliado contribuye a que la competición represente mucho mejor el fútbol de todo el planeta”, sentenció la FIFA, entre otras cosas más.