Quindío se reforzará con jugador con paso por la Juventus

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de la mejor manera y en la segunda división los equipos no se quedan de brazos cruzados, ya que equipos como Deportes Quindío sueñan con el ascenso y para alcanzar este objetivo se deberán reforzar.

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El conjunto cafetero quedó a puertas de jugar la final del Torneo Betplay en el semestre de apertura y a poco de iniciar con un nuevo reto, las directivas del club quieren romper el mercado de fichajes con la incorporación de un experimentado jugador como lo es Andrés Tello, quien cuenta con paso por clubes importantes como la Juventus, Empoli y Cagliari.

Andrés Tello pondrá en práctica su paso por la Juventus en Quindío

Deportes Quindío lleva 13 años en la segunda división, un hecho que ya viene preocupando a los hinchas cafeteros y las directivas de la institución, ya que la necesidad del ascenso es cada vez más grande.

Para alcanzar este objetivo, la plantilla de jugadores se debe fortalecer, en especial tomando en cuenta que en varias ocasiones ya han estado a muy poco de lograr el objetivo.

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Es por ello que dentro de los planes para el semestre de clausura estaría el nombre de Andrés Tello en la carpeta de posibles fichajes.

El mediocampista que tuvo un largo paso por el fútbol de Italia no ha podido brillar en las últimas temporadas en los equipos en los que ha estado y actualmente se encuentra sin club, por lo que Quindío estaría intentando apostarle a su incorporación.

¿Cómo le fue a Andrés Tello en Juventus?

El paisa de 29 años debutó como futbolista profesional con Envigado en la temporada 2014 y dio el salto a la Juventus de Italia a inicios de 2015. Durante este paso tuvo la oportunidad de jugar en 7 oportunidades, más de 500 minutos dentro del terreno de juego de la Serie A de Italia.

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¿Cómo le fue a Quindío en el semestre de apertura?

Deportes Quindío destacó en el Torneo Betplay de apertura, habiéndose quedado con la tercera casilla en el "todos contra todos" sumando 31 puntos y clasificando a los cuadrangulares finales en donde quedó segundo del Grupo A con 10 puntos, uno menos que el que se quedó con el cupo a la gran final y se coronó como vigente campeón, Envigado.