Quintana dejó botado a Bucaramanga y recibió dos goles en 4 minutos con IDV

Se jugó la fecha 5 de la Liga Ecuabet con el duelo entre Emelec y Independiente del Valle, con una sólida victoria 2-0 del conjunto eléctrico en el estadio George Capwell. El resultado no solo significó tres puntos valiosos, sino también el fin del invicto del equipo del equipo comandado Joaquín Papa.

Este encuentro no solamente significó la primera derrota de IDV en la competencia, sino que también los dos primeros goles negativos para Aldair Quintana en su debut tras solo 24 minutos dentro del terreno de juego.

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Estos fueron los goles que recibió Aldair Quintana con IDV

Independiente del Valle fue el equipo que se interesó en adquirir los derechos deportivos de Aldair Quintana, el cual estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, lo que permitiría que el guardameta saliera de Atlético Bucaramanga de manera inmediata, sin que el club ‘leopardo’ pueda bloquear la operación.

El estratega de 39 años fue uno de los que más insistió con la contratación de Aldair Quintana y el capricho se le cumplió. El portero que tuvo destacado paso por Atlético Bucaramanga, arribó al fútbol ecuatoriano con ilusión y grandes expectativas, pero terminó decepcionando en su anhelado debut en el cual fue titular

Emelec mostró una propuesta agresiva, presionando alto y dificultando la salida de su rival. Esa intensidad se tradujo rápidamente en el marcador. A los 20 minutos, Ignacio Guerrico abrió el marcador tras conectar de cabeza un centro preciso, desatando la euforia de la afición local.

Apenas cuatro minutos después, Romario Caicedo amplió la ventaja con una jugada similar, evidenciando la efectividad del equipo azul en el juego aéreo. El primer tiempo fue ampliamente dominado por Emelec y Aldair Quintana no pudo hacer absolutamente nada, dejando en "veremos" su continuidad como titular en Independiente del Valle.

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¿Cuándo será el próximo partido de Aldair Quintana con Independiente del Valle?

El siguiente reto en el que Aldair Quintana podría auspiciar como titular en el Estadio Bellavista, escenario deportivo en donde se enfrentarían a Técnico Universitario. Este duelo se llevará a cabo el domingo 22 de marzo sobre las 13:00 hora local.

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¿Cómo le fue a Aldair Quintana con Bucaramanga?

El guardameta tolimense arribó a Atlético Bucaramanga a inicios de la temporada 2024 desde Deportivo Pereira. Desde entonces, Quintana ha tenido la oportunidad de jugar 120 partidos, más de 10.000 minutos en los cuales ya logró salir campeón y ha recibido 98 goles.