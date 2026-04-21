Rafael Santos Borré no la pasa bien en Inter: críticas por mala racha

El delantero colombiano Rafael Santos Borré no pasa por su mejor momento en la temporada 2025/2026 y ya ha sido objeto de fuertes críticas, teniendo en cuenta que llegó a dos mes sin anotar con la camiseta de Internacional de Porto Alegre.

Borré, que tuvo brillante inicio de año al marcar cinco tantos en el Campeonato Gaúcho y uno en el Brasileirao, no celebra una anotación desde el pasado 21 de febrero.

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El último gol logrado por el colombiano fue en el triunfo 4-0 de internacional contra Ypiranga en las semifinales del Campeonato Caúcho.

Desde su más reciente tanto, Rafael Santos Borré ha jugado 11 compromisos en los que solo ha registrado una asistencia.

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Mal momento de Internacional

La mala racha de Rafael Santos Borré se suma al pobre rendimiento de Internacional de Porto Alegre en el Brasileirao.

El equipo colorado se ubica en la posición 14 con solo 13 puntos, luego de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Internacional, además, es el segundo equipo con menos goles en el Brasileirao al registrar solo 10 goles. El de menos es Corinthians con ocho.

Rafael Santos Borré se quedaría sin Mundial

La mala racha de Rafael Santos Borré pondría en riesgo su presencia en la lista final de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia que disputará la Copa del Mundo.

Y es que Lorenzo le daría prioridad al momento de Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, entre otros.