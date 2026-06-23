El delantero colombiano Rafael Santos Borré saldría del Internacional de Brasil. Muchos hinchas del Deportivo Cali, tras conocer esto, se empezaron a preguntar si el jugador volvería al club.

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¿Borré llega al Cali?

La respuesta no es positiva, pues, a pesar de que el exjugador de Villarreal de la Liga de España no seguiría haciendo parte de las filas del conjunto de Porto Alegre, no pegaría la vuelta al fútbol profesional colombiano.



Aunque eso sí, Rafael Santos Borré continuaría su carrera deportiva en el Sur de América. Desde Argentina se menciona que el atacante colombiano estaría en los planes de River Plate, donde todavía militan Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

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Borré no llegaría al Cali

El delantero, como bien se sabe, ya estuvo en el equipo de la banda cruzada. Hace varios años, cuando Marcelo Gallardo todavía era el director técnico de River, Borré era una pieza crucial en el equipo.

“#River avanza por Rafael Santos Borré. Contacto formal entre el DT y el delantero. #Inter está dispuesto a negociar al futbolista”, comentó al respecto Germán García Grova, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

La vuelta de Rafael al Cali no se daría en este mercado

De esta manera, al menos por ahora, Rafael Santos Borré no volvería al Deportivo Cali. El conjunto azucarero trabaja en el mercado de fichajes para afrontar la liga colombiana del segundo semestre del año.



Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer si Rafael Santos Borré, que no entró en la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, llegará a River Plate.



