Rafael Santos Borré vuelve al radar de River Plate: habría fecha para su regreso a Argentina

El delantero colombiano Rafael Santos Borré no pasa por un buen momento en Internacional de Porto Alegre al protagonizar una racha de 12 partidos sin gol, por lo que perdió la titularidad del equipo colorado y su lugar es ocupado ahora por Alerrandro.

A pesar de que atacante el atacante de 30 años es bien considerado por el entrenador Paulo Pezzolano, la poca efectividad ante los arcos contrarios ya han empezado a generar críticas en los aficionados.

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Santos Borré está en el radar de River Plate

Teniendo en cuenta el bajo nivel, este lunes 27 de abril el portal Globo Esporte dio a conocer que Rafael Santos Borré volvió al radar de River Plate, que con Eduardo 'chacho' Coudet como director técnico haría un nuevo intento para ficharlo como refuerzo.

Según Globo Esporte, el atacante colombiano ha tenido conversaciones con el entrenador, con quien lo dirigió en 2024, cuando se dio su llegada al cuadro brasileño.

La idea de Coudet sería la de convencer a Borré de tener un nuevo ciclo en River Plate, club en el que ya hizo historia al vestir la camiseta millonaria entre 2017 hasta 2021.

Sin embargo, el atacante no estaría muy seguro de tomar la decisión, ya que ha visto como otros históricos jugadores de River Plate no pudieron revalidar lo hecho en su retorno.

Borré definió cuándo tomará la decisión

Globo Esporte dejó claro que en este momento Rafael Santos Borré no pretende tomar una decisión con su futuro y está enfocado en disputar el Brasileirao con Internacional de Porto Alegre para sumar los puntos necesarios y alejarse de los puestos de descenso.

Adicionalmente, el colombiano solo hablaría de su próximo reto hasta después de la Copa del Mundo, ya que también tiene en mente llegar a su mejor nivel para ganarse un llamado a la Selección Colombia y disputar el certamen.

En caso de convencer al atacante de 30 años, River Plate deberá negociar con Internacional una compensación económica, ya que su contrato está pactado hasta finales de 2028.

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Número de Borré en la temporada 2026

A pesar de haber tenido un buen inicio de año, Rafael Santos Borré no ha podido conservar la frecuencia goleadora en Inter de Porto Alegre.

En la temporada 2026, el colombiano registra 21 partidos, en los cuales fue titular en 15 ocasiones, con saldo de seis goles y dos asistencias.