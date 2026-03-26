¿Raphinha se pierde el Mundial 2026? Prendieron alarmas en Brasil por este inesperado motivo

Este jueves 26 de marzo, la selección de Brasil y la escuadra de Francia se vieron las caras en un partido correspondiente a la presente fecha de amistosos FIFA. Era, sin lugar a dudas, un compromiso que muchos amantes del deporte rey estaban esperando.



El duelo terminó a favor del equipo galo por 2 goles a 1. Los atacantes Kylian Mbappé y Hugo Ekitike marcaron los tantos del combinado europeo, mientras que Gleison Bremer anotó para el conjunto sudamericano, que es dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

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¿Qué le pasó a Raphinha?

Este resultado fue un golpe fuerte para la selección brasileña y sus hinchas, pues esperaban una victoria. Pero la derrota no fue lo peor, pues Raphinha, extremo del FC Barcelona de España, tuvo que ser sustituido de manera inesperada en el entretiempo por un problema físico.



Raphinha es quizás uno de los mejores jugadores que tiene Brasil y su ausencia siempre se hará notar. El atacante fue reemplazado por problemas en su pierna derecha y hay aficionados del equipo sudamericano que temen una lesión grave y larga.

El jugador será sometido a unas pruebas

Si la afección física de Raphinha llega a ser grave, es posible que este se termine perdiendo la Copa del Mundo FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Las alarmas están prendidas en Brasil y en FC Barcelona. De acuerdo con Mundo Deportivo, el futbolista será sometido a una serie de análisis médicos.



"El azulgrana notó dolores en la pierna derecha y este viernes será sometido a pruebas médicas para determinar si tiene o no lesión. El resultado al descanso entre Brasil y Francia fue de 0-1, con gol de Mbappé", indicó el medio español.

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Raphinha, clave en Brasil y en Barcelona

"A la espera de los resultados de las pruebas, una posible baja sería un nuevo contratiempo para Hansi Flick, justo cuando, tras el parón por los compromisos internacionales, tiene que afrontar el triple duelo ante el Atlético, primero de LaLiga y luego la eliminatoria de cuartos de Champions", añadió.



Habrá que esperar entonces las pruebas para conocer si concretamente está lesionado el reconocido jugador o si solo fue un simple dolor de partido. Actualmente, Raphinha es uno de los mejores futbolistas del planeta y su baja en el Mundial dejaría tristes a todos sus aficionados.













