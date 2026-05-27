Millonarios FC de Bogotá dependía de sí mismo para clasificar al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana. El panorama no era malo y solo con un empate terminaba cumpliendo el objetivo.



Sin embargo, por la sexta y última jornada del grupo C del torneo, Club Deportivo O’Higgins de Chile dio el golpe sobre la mesa y se llevó la victoria por 2 goles a 1. Bastián Yáñez y Alan Robledo marcaron para los australes, mientras que Rodrigo Contreras anotó para el azul.

Los hinchas azules se fueron decepcionados

El compromiso, al ser local el conjunto embajador de la capital del país, se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una muy buena cantidad de aficionados. Los hinchas azules se fueron decepcionados del escenario.



La eliminación de la Copa Sudamericana del equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones. Y uno de los que se pronunció, precisamente, fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez

“Millonarios suma un fracaso más y ya son varias las temporadas en las que se va en blanco. Eliminado en su campo por un rival que lo superó de lejos en la primera parte y que resistió en el segundo tiempo los ataques emocionales, antes que ordenados y punzantes, del cuadro azul”, dijo en su cuenta oficial de X.

“Sin ideas, a lo que salga, metiendo centros y pelotazos, no se llega a ninguna parte. Lánguida despedida de Falcao García, que volvió de su lesión jugando 26 minutos y solamente tocando la pelota 7 veces. ¡Creo que es hora de que los dirigentes no le mientan más a sus hinchas y hagan un equipo siquiera respetable!”, sentenció, sin rodeos.

¿Qué pasará tras la derrota en Copa?

Algunos hinchas de Millonarios FC, tras la penosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, piden que el director técnico Fabián Bustos sea despedido. Habrá que esperar para conocer si esto sucede.



El conjunto azul, cabe mencionar, no clasificó a las finales de la liga colombiana del primer semestre del año. En la instancia definitiva se van a ver las caras Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de Medellín.





