La historia se repite. La selección de Italia, después de perderse el Mundial de Rusia 2018 y el de Qatar 2022, tenía la gran oportunidad, este martes 31 de marzo, de volver al certamen orbital, que en esta ocasión se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.



La cita era contra Bosnia y Herzegovina, que en el papel no era favorita para imponerse y meterse en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Sin embargo, como bien se sabe, este equipo dio el golpe sobre la mesa y se clasificó.

Italia, otra vez sin Mundial

Tras el duelo, que se definió en los penales, como era de esperarse, la prensa italiana reaccionó con vehemencia, sobre todo La Gazzetta dello Sport. En Italia nadie puede creer lo sucedido.



El medio, primero, hizo referencia al defensa Alessandro Bastoni, quien se fue expulsado y dejó a su selección con un hombre menos, lo cual supo aprovechar el rival. Luego, el medio nombró al francés Clément Turpin, el árbitro central.

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Reacción de la prensa italiana

"Como en la peor de las pesadillas. Acariciamos el regreso al Mundial y vimos cómo nos lo quitaron en los penaltis. Principalmente por la expulsión de Bastoni en el entretiempo, por nuestros deméritos y por un par de decisiones de Turpin que provocarán debate", indicó el medio.



"El próximo verano Bosnia viajará al extranjero y, impulsada por su público y con superioridad numérica durante toda la segunda mitad y la prórroga, nos vencieron en la final de los playoffs", añadió.

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Los penales errados

Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante fueron los hombres del equipo dirigido por Gennaro Gattuso que terminaron desperdiciando sus respectivos cobros desde el punto penal.



"(Sandro) Tonali nos da esperanza, pero Alajbegovic, a pesar de su corta edad, está helado. Cristante remata al larguero y el balón prácticamente se acaba. El gol decisivo llegó de Bajraktarevic. Bosnia celebra. Italia queda fuera del Mundial por tercera edición consecutiva", resaltó La Gazzetta dello Sport sobre los momentos finales en la tanda de penaltis.

Quedarse de nuevo sin Mundial es, sin lugar a dudas, un golpe muy fuerte para una selección italiana que es de las más grandes de la historia y por la cual han pasado jugadores muy talentosos, top globales.









