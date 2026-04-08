Tolima no aprovechó su condición de local y Universitario salvó un empate

Deportes Tolima finalmente se instauró en la instancia de grupos tras dos intensas fases previas que logró superar de buena manera. Sin embargo, su debut definitivo no fue como se esperaba, ya que dejó que Universitario asaltara un punto de oro en el Manuel Murillo Toro.

El conjunto 'pijao' llegó con grandes ilusiones y expectativas por parte de los hinchas, quienes han disfrutado de varios resultados positivos en la presente temporada, pero el conjunto chileno supo neutralizarlos en su propia casa para llevarse un resultado a favor.

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Tolima y Universitario debutaron sin emociones en la Copa Libertadores

El cuadro colombiano intentó asumir el protagonismo, apoyado en su localía y en la necesidad de sumar puntos importantes en la fase de grupos. Tolima buscó manejar la posesión del balón y generar juego desde el mediocampo, intentando abrir espacios en la defensa rival con figuras como Juan Pablo Torres y Luis 'Chino' Sandoval.

Por su parte, Universitario planteó un partido inteligente, priorizando el orden defensivo y la disciplina táctica. El equipo peruano se mostró sólido en su bloque bajo, cerrando espacios y dificultando los avances del conjunto “pijao”.

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El desarrollo del encuentro fue parejo, con pocas oportunidades de gol realmente peligrosas, pero las cuales también supieron neutralizar los porteros de ambas escuadras. Tolima tuvo algunas aproximaciones mediante remates de media distancia y centros al área, pero careció de precisión para concretar.

El empate deja a ambos equipos con la obligación de mejorar su producción ofensiva en los próximos encuentros. Para Tolima, sumar en casa era clave, por lo que el resultado sabe a poco. Universitario, en cambio, puede valorar el punto obtenido como visitante.

De esta manera, el 0-0 reflejó un partido equilibrado, donde la estrategia y la defensa se impusieron sobre el espectáculo, dejando todo abierto de cara a la continuidad del grupo en la Copa Libertadores.

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Próximo partido de Tolima en la Copa Libertadores

El siguiente reto de Deportes Tolima será en el marco de la fecha 2 y tendrá que viajar a Estadio Gran Parque Central, casa de Nacional de Uruguay, equipo contra el que se enfrentará el martes 14 de abril sobre las 17:00 hora Colombia.

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¿Cuál es el grupo de Tolima en la Copa Libertadores?

El equipo que comanda el entrenador, Lucas González, quedó ubicado en el Grupo B, el cual comparte con Universitario, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido.