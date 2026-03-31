¿Real Madrid , preocupados por Bayern Múnich? Contundente decisión en medio de Fecha FIFA

El Real Madrid regresó este martes a los entrenamientos tras el parón internacional y todavía sin varios de los jugadores convocados con sus respectivas selecciones, que regresarán a la Ciudad Deportiva de Valdebebas a partir de este miércoles, en una semana clave para el futuro del equipo.

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El entrenador del primer equipo madridista, Álvaro Arbeloa, tiró de cantera para completar la sesión de este martes por la tarde, en la vuelta al trabajo del conjunto merengue, que este sábado visitará el estadio de Son Moix para medirse al Mallorca en la trigésima jornada de LaLiga EA Sports.

Los internacionales Huijsen (España), Mbappé, Camavinga y Tchouaméni (Francia), Bellingham (Inglaterra), Rüdiger (Alemania), Alaba (Austria), Vinícius (Brasil), Valverde (Uruguay), Mastantuono (Argentina), Brahim (Marruecos) Arda Güler (Turquía), Gonzalo (España sub-21) y Thiago Pitarch (España sub-19) continúan con sus respectivas selecciones sin ningún tipo de molestia física.

Arbeloa diseñó activaciones y rondos sobre el césped para más tarde llevar a cabo ejercicios de posesión con finalización en porterías pequeñas y una serie de partidos, según informa el Real Madrid.

El centrocampista Dani Ceballos realizó el entrenamiento al completo, mientras que Ferland Mendy se ejercitó en solitario sobre el césped.

No lo hicieron el portero belga Thibaut Courtois, afectado por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, ni el delantero brasileño Rodrygo Goes, rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Tras el partido en Mallorca, el conjunto blanco jugará en una semana el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Bernabéu frente al Bayern de Múnich.

BAYERN SUFRE POR MOLESTIAS DE HARRY KANE

El delantero Harry Kane, del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se ha hecho daño en un entrenamiento, según informó la Federación inglesa de fútbol cuando resta una semana para el enfrentamiento entre el club germano y el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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Kane, que no jugó el viernes pasado en el amistoso contra Uruguay, que concluyó con empate 1-1, ha sufrido "un problema menor" en el entrenamiento previo al duelo contra Japón y no participará en el último amistoso de este parón por fútbol de selecciones con los suyos.

El Bayern de Múnich se enfrenta al Real Madrid el martes 7 de abril en la ida de los cuartos de final del máximo torneo continental, en el Estadio Santiago Bernabéu, de la capital española, y la vuelta será en Alemania ocho días después.