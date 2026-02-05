Real Madrid vs Barcelona EN VIVO, 5 de febrero: hora y canal Copa de la Reina

Este jueves 5 de febrero se vive una nueva jornada de la Copa de la Reina con los cuartos de final. Por un lado, estará el Real Madrid de Linda Caicedo que tiene la necesidad de cortar la supremacía del Barcelona, su rival en esta instancia. El clásico se ha repetido en varias ocasiones en rentados españoles, pero la tendencia siempre ha sido la victoria catalana.

Nuevo objetivo en la mira para el Real Madrid que viene de jugar la Supercopa de España. En la final se encontró con el Barcelona, y, aunque había expectativa de lo que podía pasar con las dirigidas por Pau Quesada, el resultado volvió a ser para el equipo barcelonés con un marcador de 0-2.

Barcelona sigue dando de qué hablar como el mejor equipo de la rama femenina junto con el Olympique de Lyon. Las culés quieren reinar en todas las competencias que tienen por delante, de hecho, ya sellaron de manera directa la clasificación para la UEFA Champions League.

Real Madrid y Barcelona se podrían encontrar en la UEFA Champions League dependiendo de lo que pase en los Play-Offs de cuartos de final. En caso de que las madrileñas pasen, se enfrentarán a su acérrima rival. La supremacía está para ser cortada y eso es lo que quiere hacer el cuadro ‘Merengue’, primero, en la Copa del Rey.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE REAL MADRID VS BARCELONA POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DE LA REINA ESTE JUEVES 5 DE FEBRERO

El partido entre Real Madrid vs Barcelona por los cuartos de final de la Copa de la Reina este jueves 5 de febrero se jugará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por ESPN 2 y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE REAL MADRID VS BARCELONA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.