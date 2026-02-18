Real Madrid vs Paris FC EN VIVO, 18 de febrero: hora y canal Champions Femenina

Los cuartos de final de la UEFA Champions League se empiezan a formar poco a poco con estos Play-Offs de la competencia. Real Madrid se medirá con el Paris FC por segunda vez y tendrán que sellar la clasificación después del 2-3 que consiguieron hace una semana.

La ida de los Play-Offs resultó complejo para el Real Madrid en un partido en el que arrancaron perdiendo, remontaron con tres goles, uno de ellos de Linda Caicedo que también dio una asistencia, y, sobre el final del compromiso, el Paris FC marcó un descuento para el 2-3 definitivo.

Una diferencia de solo un gol que deja completamente abierta la serie. Real Madrid buscará en el Estadio Alfredo Di Stéfano mantener el resultado del global, o bien, reafirmarse pensando en los cuartos de final con una victoria. Seguramente, Linda Caicedo será titular con la necesidad de ser una de las figuras en busca de la clasificación.

Paris FC tendrá que dar un golpe en España con jugadoras como Clara Mateo, Maeline Mendy, entre otras figuras que dan de qué hablar. La diferencia es muy corta y con solo un gol llevarían el partido a los penales. Quien supere esta fase de los Play-Offs de la Champions League se medirá con Barcelona, actual subcampeona que ya espera en cuartos de final por rival.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER REAL MADRID VS PARIS FC POR LA CHAMPIONS LEAGUE ESTE MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

El partido entre Real Madrid y el Paris FC que se disputará este miércoles 18 de febrero en el Estadio Alfredo Di Stéfano se disputará a partir de las 12:45 de la tarde en horario de Colombia. Se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO REAL MADRID VS PARIS FC

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45 P.M.

México: 11:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 1:45 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:45 P.M.