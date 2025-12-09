Real Madrid vs Wolfsburgo EN VIVO, 9 de diciembre: hora y canal Champions Femenina

Nueva fecha de la UEFA Champions League Femenina para el Real Madrid de Linda Caicedo que quiere llegar lejos dentro del nuevo formato de la competencia. Las dirigidas por Pau Quesada suman siete puntos producto de dos victorias, un empate y una derrota.

El Real Madrid perdió ventaja en la competencia después de que el Arsenal le remontara en Londres un partido que arrancaron con triunfo, pero perdieron en el complemento. La necesidad es volver a ganar para meterse en la parte alta y no correr con el peligro de no clasificar para los cuartos de final.

En la fecha pasada de la Liga F, el Real Madrid logró ganar ante la Real Sociedad por un gol en contra que fue suficiente. Adelante tendrá un duro rival como el Wolfsburgo que es potencia en Alemania y que sabe lo que es llegar a finales de la Champions con dos títulos y cuatro subcampeonatos.

Las alemanas arrancan en esta fecha con nueve unidades, producto de tres victorias y una derrota. Sumar de a tres sería ideal para poder meterse en las primeras plazas y empezar a definir la clasificación para los cuartos de final.

Con Alexandra Popp como la amenaza más grande, el Wolfsburgo buscará dar el golpe en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Además, si las españolas caen, las teutonas se podrían estar afianzando más en la clasificación, mientras que las ibéricas estarían coqueteando con una tempranera eliminación.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE REAL MADRID VS WOLFSBURGO FEMENINO POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El partido de la quinta fecha de la Liga de Campeones Femenina entre el Real Madrid y el Wolfsburgo iniciará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. Además, se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE REAL MADRID Y WOLFSBURGO

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.