Mbappé advierte a Colombia: "No vamos allá de vacaciones"

La Selección de Francia ya piensa en sus próximos amistosos y su gran figura, Kylian Mbappé, dejó un mensaje claro antes de enfrentar a la Selección Colombia.

El delantero del Real Madrid, completamente recuperado de su lesión de rodilla, aseguró que el equipo francés se tomará estos partidos con total seriedad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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“No vamos de vacaciones”

Mbappé elogió el nivel del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, pero dejó una advertencia directa:

“El equipo colombiano es muy bueno, con mucha intensidad. No vamos allí de vacaciones, sino para continuar nuestra preparación para el Mundial”.

El atacante dejó claro que Francia utilizará estos partidos para consolidar su grupo y mantener el nivel competitivo.

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También piensa en Brasil

Antes de enfrentar a Colombia, Francia se medirá a la Selección de Brasil, un rival que Mbappé respeta profundamente.

“El simple hecho de jugar contra Brasil ya es especial. Es la nación más grande del fútbol, con cinco Copas del Mundo. Es un equipo que puede ganar el Mundial”, afirmó.

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Superó la lesión y vuelve con todo

Mbappé también habló sobre su estado físico, luego de las dudas que generó su rodilla izquierda. El francés reconoció que no fue un momento fácil, pero aseguró que ya está completamente recuperado.

“Sentí frustración y preocupación, pero ya todo quedó atrás. Estoy bien y listo para jugar”, explicó.

Incluso, dejó claro que su presencia en el Mundial nunca estuvo en duda, ya que su lesión no era tan grave como se especuló.

Francia llega en serio

Con su máxima figura de vuelta, Francia afronta estos amistosos con mentalidad competitiva. Para Colombia, será una prueba de alto nivel ante uno de los favoritos al título.

El mensaje de Mbappé es claro, no hay espacio para relajarse… y el duelo promete intensidad desde el primer minuto.