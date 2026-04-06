René Rosero, ídolo del Pasto, fue anunciado como nuevo técnico en el FPC

El Deportivo Pasto Femenino confirmó el pasado jueves 2 de abril a René Rosero como su nuevo director técnico, en una decisión que busca cambiar el rumbo del equipo en la Liga BetPlay Femenina.

La bienvenida de Pasto a René Rosero

El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales del club, donde se publicó un mensaje de bienvenida para el estratega. “Le da la bienvenida al profesor René Rosero como nuevo director técnico de nuestro equipo profesional femenino. Le deseamos éxitos en esta nueva etapa al frente de nuestro club”, indicó la institución.

El mal presente de Pasto en la Liga Femenina

La llegada de Rosero se da en medio de un presente complicado para el conjunto nariñense, que apenas suma dos puntos en seis partidos disputados y se ubica en la penúltima posición del campeonato.

Ante este panorama, la directiva optó por un hombre de la casa, con conocimiento de la institución y experiencia en distintos roles dentro del club, con el objetivo de revertir la situación deportiva.

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Cuerpo técnico del Pasto Femenino

En ese sentido, también se confirmó que el nuevo cuerpo técnico estará integrado por Giovanni Ruiz como asistente técnico y Ferney Belalcázar como preparador físico, quienes acompañarán a Rosero en este nuevo proceso.

Por su parte, el entrenador saliente, Jesús Javier Valencia, continuará vinculado a la institución, ahora enfocado en las divisiones menores junto a Jorge Vidal y Juan Fernando Zuluaga, quienes hacían parte de su equipo de trabajo.

Rosero, un ídolo del Pasto

Cabe recordar que René Rosero es considerado un ídolo de Deportivo Pasto, ya que se formó como futbolista en el club, disputó 331 partidos y fue parte fundamental del equipo que logró el único título de primera división en 2006.

Además, hizo parte del plantel que consiguió el ascenso, consolidando una trayectoria que lo convirtió en referente histórico de la institución nariñense.

Trayectoria de René Rosero como asistente y entrenador

En su faceta como entrenador, Rosero ya cuenta con experiencia en el club, pues fue asistente técnico del equipo femenino entre 2017 y 2018, además de desempeñarse en el cuerpo técnico del plantel masculino en diferentes etapas entre 2019 y 2025, e incluso asumir como técnico interino en 2024 y 2025, lo que ahora respalda su llegada en propiedad al banquillo del equipo femenino.