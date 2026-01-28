Vélez Sarsfield cosechó su segunda victoria en el Torneo Apertura Argentino al derrotar por 2-1 a Talleres de Córdoba, un partido en donde el portero colombiano Álvaro Montero vuelve a ser inicialista con el equipo del barrio Liniers.

El ‘Fortín’ se impuso derrotó por 2-1 a Talleres con goles de Manuel Lanzini y Joaquín García, el triunfo dejó a Vélez como único líder de la Zona A con puntuación perfecta de seis unidades.

Montero habla de su titularidad: "Hay una competencia sana, que los hinchas se queden tranquilos"

Vélez quedó como líder de una Zona A que tiene como escolta a Platense, que derrotó por 2-1 a Instituto de Córdoba en la inauguración de esta segunda fecha.

Al término del encuentro, el entrenador de Vélez tuvo varias palabras para destacar la labor que viene haciendo el jugador de Selección Colombia, Álvaro Montero, el ex Millonarios se ha destacado para los ojos del cuerpo técnico, quien habría convencido al guajiro de quedarse en el fútbol argentino.

En el mercado se manejó su nombre para varios equipos, incluyendo el FPC, Álvaro Montero aseguró luego de un gran partido, fue preguntado por la alternancia del arco con el argentino Tomás Marchiori: "El profesionalismo y la disciplina no se cambian por nada. Hay una competencia sana, que los hinchas se queden tranquilos que el que entra va a dar todo".

Titular en Vélez para Montero: "Lo hablé con Tomy es muy buen profesional, muy buena persona, apoyó a Álvaro"

El colombiano le responde al entrenador, Guillermo Barros Schelotto dejó varios cumplidos: “Es una competencia muy alta de nivel y muy sana tanto de Tomy como de Álvaro. La verdad es que Álvaro durante los entrenamientos del semestre pasado donde le tocó jugar poco, había mostrado cosas muy buenas que obliga a Tomy a elevar su nivel. A veces el puesto del arquero es difícil hacer el cambio a medida del torneo y no se justificaba sacar a Tomy”.

Barros Schelotto agregó sobre el jugador de la Selección Colombia: “Ahora en este espacio de tiempo en donde el técnico debe tomar decisiones antipáticas, pero tiene que ser lo mejor para el equipo. Lo hablé con Tomy es muy buen profesional, muy buena persona, apoyó a Álvaro como él lo había apoyado el semestre pasado”.