Restrepo busca revancha en Copa Libertadores tras fracaso con Medellín: primer reto confirmado

Después de la salida de Alejandro Restrepo del Deportivo Independiente Medellín, el cuadro antioqueño empezó a ganar en la Copa Libertadores triunfando contra el Cusco en condición de local y de visitante. Evidentemente, todos los ojos estuvieron puestos en Sebastián Botero que se llevó los aplausos en mantener al ‘Poderoso’ vivo.

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La campaña de Alejandro Restrepo fue buena en la Copa Libertadores sumando un empate y una derrota en las dos salidas que tuvo en el torneo internacional. Con apenas una unidad se fue de la institución dándole paso a Sebastián Botero que ha ganado seis puntos y mantiene las posibilidades de clasificar.

Medellín necesitará vencer o igualar con Estudiantes de La Plata en Argentina para seguir en los octavos de final de la Copa Libertadores. Alejandro Restrepo tendrá una nueva oportunidad en el certamen internacional con la posibilidad de sellar la clasificación o de jugar Copa Sudamericana en la segunda mitad del 2026.

LA NUEVA OPORTUNIDAD DE ALEJANDRO RESTREPO EN LA COPA LIBERTADORES

Un fracaso de Alejandro Restrepo en la Copa Libertadores en el Deportivo Independiente Medellín. La salida del entrenador se produjo después de perder en el Maracaná frente a Flamengo y, además, por las finales que perdió en el 2025 con el cuadro paisa.

Bajo ese panorama, el entrenador antioqueño se despidió del Medellín y firmó contrato con el Bolívar de La Paz. El cuadro boliviano necesita resurgir después de una derrota en la liga local y con la urgencia de tomar el liderato que mantiene The Strongest con tres puntos de ventaja.

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Además, Bolívar está en la Copa Libertadores y el primer gran reto de Alejandro Restrepo en el equipo boliviano será nada más ni nada menos que intentar sellar la clasificación para los octavos de final. Los ‘Celestes’ son segundos en la tabla de posiciones con cinco unidades detrás de Independiente Rivadavia y con el mismo puntaje de Fluminense.

Alejandro Restrepo debutará en el torneo internacional contra Independiente Rivadavia en condición de local. En La Paz, los bolivianos necesitan sumar de a tres para sellar la clasificación con ocho unidades. En caso de perder, Restrepo necesita que Fluminense le gane a Deportivo La Guaira para ir a Copa Sudamericana.

EL DEBUT DE ALEJANDRO RESTREPO CON EL BOLÍVAR DE LA PAZ

Antes de enfrentar a Independiente Rivadavia por la sexta jornada de la Copa Libertadores con la necesidad de sellar la clasificación, Alejandro Restrepo se medirá con el Guabirá en la liga de Bolivia. Restrepo también tiene que sumar en el campeonato local, no solo para estrenarse con victoria, sino que debe acortar la distancia con The Strongest.

Por ahora, Alejandro Restrepo tendrá obligaciones en Copa Libertadores con ese partido frente a Independiente Rivadavia que los puede dejar con las posibilidades de jugar los octavos de final, o bien, en caso de perder seguirá con vida en los Play-Offs de la Copa Sudamericana. Además, el rentado local es uno de los grandes objetivos, teniendo en cuenta que Flavio Robatto no empezó bien el 2026.

LA SEGUNDA EXPERIENCIA DE ALEJANDRO RESTREPO EN EL EXTERIOR

Después de los dos títulos que tiene en su palmarés como entrenador por la Liga BetPlay con el Deportivo Pereira y la Copa BetPlay con Atlético Nacional, el director técnico firmó con Alianza Lima en donde le guardan mucho cariño, pese a irse sin trofeos en Perú.

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Después de su experiencia en Alianza Lima, le llegó otra opción con el Bolívar de La Paz. Ahora espera sumar nuevos títulos a su palmarés, especialmente porque viene de perder dos finales con el Deportivo Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2025-I ante Independiente Santa Fe y en la Copa BetPlay 2025 frente a Atlético Nacional.